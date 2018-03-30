Как осенью укрепить иммунитет: 5 простых правил

Сезон простуд уж наступил - пора в аптеку. "Посоветуйте что-нибудь для иммунитета! Таких таблеток, чтобы ни насморка, ни кашля..." Диагноза "простуда" нет ни в одном медицинском справочнике. Так в народе называют многие заболевания, вызванные вирусами. Вирусов, из-за которых мы чихаем и кашляем, насчитывается более 250. Кто из них на сей раз атакует ваш организм - не так уж важно. Лечение простуды (а на языке медиков - ОРВИ или ОРЗ) от названия вируса не зависит. А профилактика - тем более. Всем известно, что для этого надо просто укрепить иммунитет. Но как?

Из всех медицинских тем эта, пожалуй, самая популярная. Иммунитет укрепляют, защищают, поднимают… Советы есть у всех и у каждого. Ладно, когда рекомендуют клюквенный морс и чеснок. Иные доброжелатели расскажут про какое-нибудь одно замечательное средство", которое уже три года помогает всей семье и подругам". Так через друзей и коллег, мам и бабушек, гуляющих с детьми в парке, распространяются такие препараты, как амиксин, афлубин, иммунал, полиоксидоний… Почему нет?

- В европейских странах или в Америке вы без рецепта даже анальгин не купите, - говорит врач общей практики, кандидат медицинских наук Наталья Фокеева. – А уж иммунные стимуляторы и модуляторы тем более – это весьма серьезные средства. Ими лечат гепатиты, герпес, онкологию. Прежде чем вторгаться в работу иммунной системы, нужно все хорошо взвесить. Это инструмент, очень тонко настроенный природой. Его надо просто поддерживать в рабочем состоянии, настраивать - то есть модулировать.

Совсем не факт, что если вы часто простужаетесь, пора бежать в аптеку за иммунномодуляторами. Серьезные дефекты иммунной системы имеют около 5% людей. У остальных либо вообще нет поражений иммунитета, либо они небольшие, временные и требуют осторожного профессионального вмешательства. А мы глотаем иммунномодуляторы запросто, не понимая, зачем и что будет дальше.

Иммунитет - это наше все. Одна из его обязанностей - регулировать рост клеток в нужных местах и в нужных количествах. Любое неосторожное, избыточное воздействие извне может привести к иммунной ошибке, то есть к непомерному разрастанию клеток в одном месте. Не хочется никого пугать, но именно так можно заиметь довольно серьезные проблемы со здоровьем, в редких случаях - вплоть до новообразований.

Самые простые способы безопасного иммуномодулирования - правильное питание и "живые" витамины.

Банально, надоело, нет времени? Выпить таблетку, конечно, быстрее. Но не доводить до таблеток в наших силах.

Что назначено природой

Запахи. Чеснок, лук, зелень, эвкалипт - это фитонциды, натуральные антисептики, очищающие кровь от микробов. У иммунной системы забот меньше! Одно едим, другое заливаем в аромалампу… Но все в меру, не стоит, например, увлекаться чесноком при язвенной болезни.

Закаливание. Купание в проруби, ведро ледяной воды на голову - все это стресс, на который организм реагирует выбросом большого количества антител. Эти защитники работают до 48 часов. Но такие меры - авральные, своего рода неприкосновенный запас, который нельзя расходовать постоянно, чтобы не истощить резервы иммунной системы. Закаливание должно быть умеренным. Вот принимать каждое утро душ, постепенно опуская температуру воды с 30 градусов до 15 - это отлично.

Фитнес, бассейн. В отличие от серьезного спорта, фитнес очень хорошо влияет на работу иммунной системы - тренирует кровоток, выводит продукты распада, усиливает восстановительные процессы, не дает молочной кислоте скапливаться в мышцах.

Эндорфины. Положительные эмоции, свежие впечатления, смех, поцелуи, объятья - вот наши главные таблетки. Еще никто не заболевал после ночного свидания у реки, поцелуев на зимней улице или свадебной фотосессии в одном платьице на фоне заснеженного Кремля.

Свежий воздух, сон и секс. No comments.

"Здоровье"