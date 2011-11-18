В воздухе восьми стран Европы - радиоактивное вещество

В последние дни эксперты в странах Европы отмечают повышенное, но не опасное для здоровья содержание радиоактивного йода-131, в МАГАТЭ сообщают, что утечка радиоактивного вещества произошла в исследовательском институте в Венгрии.

Как передает Газета.Ru, впервые о следах радиоактивного йода сообщили в Чехии, однако причина утечки была неясна.

«Власти Чехии, Австрии, Словакии, Германии, Швеции, Франции и Польши продолжают обнаруживать низкий уровень йода-131 в атмосфере в последние дни», – сообщает МАГАТЭ.

«Уровень обнаруженного йода-131 крайне низок», – отметили в организации. Там также добавили, что никакого риска для здоровья нет.

Венгрия заявила, что источником радиойода стала утечка вещества из исследовательского института.

«(Это) был, скорее всего, выброс в атмосферу из Института изотопов в Будапеште. Институт изотопов производит радиоизотопы для медицинских, научных и промышленных сфер», – заявляет МАГАТЭ, ссылаясь на власти Венгрии.

Йод-131 может привести к раку, если получен в больших дозах.