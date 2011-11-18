Гинекологи и акушеры не советуют рожать дома

Маленький ребенок - не просто человек, который еще не вырос. Он имеет особенности дыхания, сердечно-сосудистой системы, говорят неонатологи. Перестройка в организме ребенка происходит как раз в первые часы жизни - от 2 часов до трех суток. Поэтому младенца держат в родильном доме минимум трое суток.

- Понять, в каком состоянии новорожденный может только специалист. Если женщина родила дома и ребенок закричал и начал сосать грудь, это не значит, что с ним все хорошо. Крик может быть стоном, а дыхание - неправильным, - убеждена Валерия Тишкевич, главный специалист по неонатологии. - Акушер, принимающий роды дома, знает, как оказать помощь женщине. О ребенке забывают, спасают маму. Врач даже не представляет степень качества здоровья.

В недоношенных детей могут быть свои осложнения: проблемы с сердцем, которое перестраивается. Может нарушиться период адаптации. В первые часы ребенок должен быть в тепле, если его не будет, то нарушится в организме все. При температуре 36,3 опаздывает дыхание, нарушается работа кишечника, неврологические заболевания.

- Привозят к нам младенца синего, холодного. Согреть трудно, потому что нарушились все процессы. В роддоме реанимационную помощь оказывает не один человек, а целая бригада из трех-четырех человек. Иногда врачи "скорой", которых впоследствии вызовут домой родители, могут опоздать. В этом году в Киеве было два трагических случая, один ребенок умер дома, второго привезли в больницу в очень тяжелом состоянии и помощь, которую оказывали, была с опозданием, - говорит Тышкевич.

По ее словам роды отбывают дома не потому, что женщина не доверяет врачу, а потому, что хочет родить ребенка в дружественной обстановке и в той позе, какой хочет.

- Но во всех родильных домах столицы сейчас могут обеспечить такие условия, - говорит специалист.

gazeta.ua