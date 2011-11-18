Школьникам надо ежедневно есть оливковое масло

Речь идет об оливковом масле, которое на сегодняшний день стало достаточно доступным в Украине. Цена за бутылку 0,25 л колеблется от 30 до 50 грн. Да и ассортимент, представленный в магазинах, широк. И многие украинцы покупают его, привнося таким образом разнообразие в повседневное меню. Однако не все знают, что особенно пристальное внимание на этот продукт стоит обратить внимание родителям, у которых дети ходят в школу.

«Линолевая кислота, которая входит в состав продукта, - рассказывает диетолог Анна Мошкина. - Не только ускоряет заживление ран, но и улучшает зрение. Об этом надо помнить родителям школьников, которые получают чрезмерные нагрузки на зрение в школе. Ведь ежедневное употребление овощного салата, заправленного ложечкой оливкового масла, способно поддержать неокрепшие организмы детишек».

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