Калиновый сироп собьет температуру

Черниговчанка Мария Петрович, 55 лет, лечится от простуды калиновым сиропом. Первые три дня женщина не выходит из дома и пьет лечебный чай.

— Осенью, после первых морозов, собираю калину, — рассказывает рецепт Мария Васильевна. — Ягоды тогда становятся мягкими. Засыпаю их в пол-литровую банку наполовину с сахаром.

Женщина говорит, что нужно слегка подавить калину ложкой, чтобы пустила сок. Потом поставить в темное прохладное место:

— Когда сахар полностью растворится — лекарство готово. Добавляю его в горячий чай, чтобы прогреть организм при простуде. Калина сбивает температуру. И не нужно пить таблетки.

Львовская травница Надежда Ивашкив, 65 лет, из села Старый Милятин Буского района с помощью калины еще и омолаживается.

— Чтобы кожа лица очистилась от пигментных пятен и разгладились морщины, делаю маски из калинового сока, — рассказывает Надежда Ивановна. — Намазываю им лицо, а когда подсохнет, смываю теплой водой. Восемь-десять масок — и кожа становится моложе.

gazeta.ua