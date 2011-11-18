Горячий шоколад полезнее твердого

Ученые давно доказали, что употребление шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Новые выводы финских врачей показывают, что по этим свойствам горячий шоколад значительно превосходит шоколад в виде плиток.

В какао содержатся флавоноиды, в частности, эпикатехин, которые снижают неблагоприятное воздействие на организм человека свободных радикалов. Но при производстве твердого шоколада содержание флавоноидов снижается, по сравнению с горячим, так как они погибают во время обработки какао. Кроме того, в плитки шоколада добавляют много сахара и молока, что способствует набору лишнего веса и увеличивает риск связанных с этим заболеваний.

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