Горячая ванна приводит к бесплодию

Урологи из Калифорнийского Университета выяснили, что привычка мужчин принимать горячие ванны и джакузи негативно отражается на их репродуктивных способностях, пишет arktom.

Медикам давно известно пагубное воздействие высоких температур на репродуктивную функцию, а сейчас для специалистов стало очевидно, что даже такие температуры, как в горячей ванне, которые человек не привык считать чрезмерно высокими, снижает выработку спермы и ограничивает подвижность сперматозоидов. Злоупотребление такими процедурами рано или поздно приводит к бесплодию, заявляют специалисты.

Отказавшись от привычки принимать горячие ванны, репродуктивные способности можно восстановить, однако полностью это удается лишь половине мужчин.

Так же было установлено, что чем чаще человек принимает ванну, больше времени тратит на водные процедуры и делает выше температуру воды, тем острее человек ощущает одиночество.

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