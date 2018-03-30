Внешний вид языка расскажет о состоянии здоровья

Время от времени разглядывай свой язык в зеркале, если заметила отклонения от нормы, обратись к специалистам, возможно, это первый сигнал о возникновении проблем со здоровьем. Медики рекомендуют включить в список ежедневных процедур чистку языка и время от времени внимательно разглядывать его в зеркале.

Ты чистишь зубы два раза в день, но через какое-то время появляется неприятный запах изо рта. Не та зубная паста? На этот счет у медиков есть свое мнение: налет, являющийся рассадником микробов, мало удалить с зубов. Он не должен оставаться на языке.

Так уж устроен этот орган, что на его спинке (у основания) имеется большое количество сосочков, складок и бороздок, на которых и образуется налет. Состоит он главным образом из отмерших поверхностных клеток слизистой оболочки рта, различных микроорганизмов (бактерий и грибков) и остатков пищи. Среди прочей языковой живности присутствуют так называемые VSC-бактерии. Они выделяют токсины и могут не только портить дыхание, но и вызывать поражение зубов, десен и слизистой рта и горла. Когда мы жуем твердую и волокнистую пищу, язык частично очищается, но при этом налет удаляется не полностью.

Борьба за чистоту Налет покрывает вкусовые рецепторы на языке и зачастую просто мешает ощутить истинный вкус еды. В наши дни для очищения языка вместо обычной ложки можно применять специальные щетки с мягкой ребристой резиновой насадкой, которые продаются в аптеках и супермаркетах. Пользоваться такой щеткой просто. Устройся удобнее, в идеале – над раковиной, сразу после чистки зубов. Рифленой поверхностью щетки надави на корень языка и с легким нажимом веди ею по направлению к кончику. Если давить на корень языка на выдохе, "тошнотворного" рефлекса почти не возникает. Для более эффективной чистки можно применять зубную пасту. Входящие в ее состав двуокись хлора или цинк нейтрализуют летучие сернистые соединения, вызывающие неприятный запах.

Зарядка для языка Некоторые врачи предлагают не останавливаться на простой чистке языка и делать с утра пораньше специальную гимнастику.

Спину выпрямили, голову держим прямо – поехали!

Выгни язык назад, упрись им в небо. Напрягая язык, дави им на небо 5–10 секунд. Расслабь язык.

Наклони голову и упрись подбородком в ямку между ключицами. Вытяни вперед язык как можно сильнее. Удерживай его в вытянутом состоянии 5–10 секунд.

Выполнять первое и второе упражнения следует попеременно 5–6 раз. Они укрепляют мышцы языка и шеи и усиливают циркуляцию крови, что вообще полезно, а в данном случае еще и помогает избавиться от налета. Помимо гимнастики важен массаж. Дело в том, что на языке, как и на ушной раковине и пятках, есть множество биологически активных точек, на которые проецируются все остальные органы. Их грамотная стимуляция способствует оздоровлению организма. Старинный китайский метод помогает улучшить работу печени и желчного пузыря: медленно двигай языком 18 раз в одну сторону и столько же – в другую.

О чем говорит язык? Любые отклонения в форме, количестве и глубине борозд, толщине и месте расположения налета официальная медицина именует болезнями языка. Медики откровенно признаются: причины данного явления мало изучены. И лишь изредка особо продвинутые эскулапы связывают эти нарушения с неполадками в работе тех или иных органов и систем организма.

Возьми зеркальце и внимательно рассмотри свой язык. Здоровый язык – розовый, безо всякого налета, но при этом не гладкий, а немного шершавый. У тебя не такой? Тогда присмотрись внимательнее, чем он покрыт и что на нем "нарисовано".

Цвет Если язык бледный, то у вас низкий уровень гемоглобина в крови.

Если цвет желтоватый, значит, есть избыток желчи в желчном пузыре или нарушения в печени.

Синеватый оттенок? Пора проверить сердце. Обязательно обратись к кардиологу, сделай кардиограмму. Предупрежден значит вооружен!

Налет

Налет, покрывающий всю поверхность, указывает на проблемы в ЖКТ. Но бывает, что язык обнесло неравномерно. Если налет есть у корня языка по бокам – у тебя почечные нарушения, в центре – интоксикация толстой кишки. Посередине образовалась подкова? Толстая кишка работает плохо. А если в этом месте круг или овал – есть проблемы с желудком.

Кончик языка тоже может многое рассказать. Круг по центру – признак проблем с сердцем, два овала по краям указывают на слабость легких, а если их цвет становится коричневым – пора лечить пневмонию. Язык будто вспенился? Лечи хронический бронхит.

"Волосатый" язык Встречается достаточно редко. Сосочки на поверхности языка отмирают, срастаются между собой, утолщаются, удлиняются и становятся похожими на коричневые волоски. Установлено, что это происходит после перенесенных инфекций, если в ход шли антибиотики, а также при нарушениях в работе ЖКТ и печени. При "волосатом" языке ощущения сводятся к шереховатости при разговоре и любом движении языком. Ни в коем случае не рекомендуется насильственно удалять сосочки, так как это может спровоцировать злокачественное образование.

"Залысины" Излишняя гладкость языка (так называемые "залысины") – следствие атрофии сосочков. Такое случается, например, при недостатке в организме витамина В12 и фолиевой кислоты, при атрофическом гастрите.

"Залысины", располагающиеся пятнами, часто называют "географический язык". Встречается это явление довольно часто, в основном это бывает при заболеваниях пищеварительной системы. Отпечатки зубов на языке выдают проблемы с кишечником. Это признак хронического энтероколита и нарушения пищеварения.

Линии и складки Утолщенная, ровная срединная складка указывает на напряжение позвоночного столба. Ее искривление говорит о неблагополучии в различных отделах позвоночника: корень языка отвечает за поясничный отдел, центр – за грудной, а кончик – за шейный.

Если складок много и они переплетаются между собой, значит, есть хронические нарушения в толстом кишечнике.

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