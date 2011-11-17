Ребенок-умница - потенциальный наркоман?

Дети с высоким уровнем интеллекта более склонны к употреблению наркотиков во взрослой жизни, чем их менее умные сверстники, выяснили британские ученые. Особенно рискуют стать наркоманами вчерашние девочки-умницы.

Ученые провели анализ данных о 8 тысячах сверстников, за которыми велось пожизненное наблюдение. Анализ включал данные об уровне IQ в 5 и 10 лет, и об употреблении наркотиков в 16 и 30 лет.

Оказалось, что девочки с уровнем IQ выше среднего к 30 годам в 2 раза чаще «обычных» сверстниц сталкивались с употреблением марихуаны, кокаина, экстази. У мальчиков разница составила около 50%.

Руководитель исследования Джеймс Уайт назвал факторы, которые подталкивают умных детей к наркотикам: повышенный интерес к новым ощущениям, непонимание со стороны сверстников, скука.

likar.info