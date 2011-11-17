Как выбирать матрас?

5 советов, как выбрать матрас.

Чтобы новый матрас отлично служил для сна и отдыха, при покупке матраса важно обращать внимание на следующие аспекты.

Выбирай матрас для здорового сна

1. «Примеряй» матрас. Перед покупкой матраса обязательно стоит полежать на понравившейся модели. Чувствуешь уют и комфорт, значит, выбранный матрас тебе подходит.

Учти: небольшой дискомфорт, даже если модель матраса тебе очень понравилась, признак того, что следует искать дальше. Ведь неудобный матрас не только лишит тебя полноценного сна и отдыха, но и может привести к серьезным проблемам с позвоночником.

2. Выбирай ортопедический матрас. Он обеспечит естественное, правильное положение позвоночника во время сна.

При покупке матраса отдавай предпочтение проверенным фирмам, у которых есть необходимые документы на товар, сертификаты, лицензия, плюс четкий состав матраса (что внутри), а также одобрение или рекомендации Минздрава или других медицинских организаций.

Конечно, такой ортопедический матрас будет стоить дороже, чем его сомнительный «собрат», например, купленный на рынке.

Кроме того, на фирменный товар тебе обязательно должны дать гарантию.

3. Какой матрас выбрать – с пружинами или без. По словам экспертов, и те, и другие хороши. Выбор за тобой и твоей второй половинкой.

Лучшие варианты матрасов. Беспружинные матрасы изготавливают на основе латекса и кокосового волокна. Они натуральные, экологически чистые материалы обеспечивают идеальную поддержку тела и расслабление всех мышц, не поглощают пыль, не вызывают аллергию и имеют антибактериальные свойства.

Матрасы на основе блока независимых пружин с латексом усиливают эффект анатомичности матраса. Каждая пружина помещена в отдельный чехол, благодаря чему пружинный блок идеально подстраивается под контуры тела.

Эконом-вариант. Матрас с наполнителями вместо дорогого латекса в виде шерстяного ватина и хлопковой ваты, для повышения жесткости и долговечности – высококачественного войлока (более дешевый вариант кокосового волокна).

4. Самая удачная длина матраса – твой рост + 10 см.

5. Самая удачная ширина матраса – зависит от твоих предпочтений. Как правило, это не менее 110-120 см на одного человека.

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