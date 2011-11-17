Паразиты перепрограммируют организм человека

При ресурсе организма 150 лет мы живем в 2–2,5 раза меньше.

Как показывают новые исследования, больше всего нашу жизнь укорачивает армия разнообразных паразитов. В течение жизни практически каждый по крайней мере раз переносит паразитарное заболевание. Но при этом к паразитам часто относятся легкомысленно. Подумаешь, глисты. Стыдно, но не смертельно.

Однако паразиты страшнее и коварнее. Они не просто мелкие воришки, которые едят у нас внутри нашу еду. Живут они не только в кишечнике. Есть виды, которые "закупоривают" лимфоузлы, что приводит к развитию так называемой слоновости. Конечности носителя распухают до невероятных размеров. Крошечный червь, не убивая своего носителя, искажает его внешность, и до сих пор медицина не способна помочь в запущенных случаях.

Амеба с шипами может поселиться в вашем глазу. Сначала одна, но скоро обзаведется потомством. Паразиты образуют целую колонию и разрушат роговицу, а дальше — слепота.

Некоторые паразиты поселяются в мозге со всеми последствиями: от провалов в памяти до психического расстройста и смерти.

Сегодня некоторые ученые пришли к выводу, что паразиты XXI века не только лакомятся хозяевами, но и потихоньку учатся ими манипулировать. Самые распространенные человеческие паразиты — это существа под названием "токсоплазма". Раньше их считали безвредными. Результаты исследований, проведенных в Англии и Чехии, доказывают, что паразиты взаимодействуют с химическими веществами человеческого мозга. И практически имеют возможность руководить мозгом. Наблюдение за инфицированными токсоплазмой добровольцами засвидетельствовало, что у них замедленная реакция, они подозрительно часто делают неуправляемые поступки, что может стать как минимум причиной травмы, несчастного случая, дорожно-транспортного проишествия.

Также существует теория о том, что паразиты способны перепрограммировать наш организм на более короткий жизненный цикл.

Что делать? Прежде всего — соблюдайте правила личной гигиены и следите за качеством еды и напитков. Чаще проветривайте помещения, в которых живете и работаете, не заслоняйте окно от солнца, ведь яйца гельминтов и их личинки погибают от прямых солнечных лучей. И главное — время от времени обязательно проходите профилактические антипаразитарные курсы всей семьей.

gazeta.ua