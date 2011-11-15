Интересный факт о дате рождения

Британские исследователи в ходе опроса и изучения образа жизни 14 тысяч детей и подростков пришли к интересному заключению: выяснилось, что дети, рожденные осенью, физически более активны, чем их «весенние» сверстники, — передает Daily Telegraph.

Автором исследования стал профессор Калум Мэттокс, исследовательская группа которого выяснила, что «осенние» дети в среднем на 9% проявляют больше физической активности, чем те, которые появились на свет весной.

Несмотря на то, что причина данного феномена ещё до конца не выяснена, ученые предполагают, что в дальнейшем полученные знания можно будет применить для оптимизации физических нагрузок на учеников, с учетом даты их рождения. Немаловажным также будет учитывать этот фактор при подготовке спортсменов.

blogochild.ru