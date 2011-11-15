От каких лекарств толстеют?

Побочным эффектом от приема некоторых лекарств является набор веса. Врачи рассказали, какие группы лекарств отражаются на талии.

Стероиды. С их помощью лечат астму, аллергии, ревматоидный артрит. Также это популярное средство для «накачки» мышц. Стероиды имитируют работу гормонов, которые регулируют метаболизм и работу иммунной системы.

Лекарства от диабета. Иногда такие лекарства вызывают падение уровня сахара настолько, что человек испытывает сильное чувство голода, отчего все время ест.

Лекарства против аллергии. Антигистаминные препараты могут влиять на рецепторы мозга, которые управляют аппетитом.

Антидепрессанты, лекарства для снижения давления и для терапии рака также могут способствовать набору веса. Но корректировка препаратов должна обсуждаться с врачом.

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