Питаемся по Аюрведе

Что такое аюрведа? Это древнеиндийская методика, позволяющая добиться максимального оздоровления души и тела. С санскрита «аюрведа» переводится как «наука жизни». Интересно, что аюрведу признала Всемирная организация здравоохранения как самую эффективную систему альтернативной медицины.

10 основных принципов питания по аюрведе:

Готовьте сами

В наше время фастфудов эта заповедь аюрведы особенно актуальна. Нам советуют готовить самим, и есть свежую, только что приготовленную пищу. Никогда не подвергайте ее термической обработке повторно. Готовить нужно только в хорошем настроении. Если вы злитесь на кого-то или обиделись - лучше вообще не готовить! И не есть.

Натуральные продукты

Наш организм требует живого питания: употребляйте натуральные фрукты, овощи и цельные зерна. Они содержат энзимы, так необходимые для усвоения пищи. Не готовьте из замороженных и консервированных продуктов - они безжизненны. Ешьте как можно больше пищи в сыром виде. При термической обработке она теряет свой вкус и аромат.

Питайтесь, когда проголодаетесь

Питайтесь, когда испытываете голод. Организм лучше вас знает, когда ему надо питаться. Но это не значить, что нужно переедать. Единственное временное ограничение по питанию по аюрведе: нельзя есть до 8 часов утра.

Сочетайте продукты правильно

В зависимости от того, насколько правильно вы сочетаете продукты, пищеварение проходит лучше. По аюрведе фрукты, крахмал, белки и жиры отдельно нужно употреблять в разное время дня. Молоко и йогурт употребляйте отдельно от цитрусовых и кислых фруктов. Фрукты ешьте отдельно от картофеля. Дыню никогда не сочетайте с другой пищей.

Устраивайте разгрузочные дни

По аюрведе раз в неделю стоит отдыхать от тяжелой пищи. Устраивайте себе разгрузочные дни регулярно, и вы быстро привыкните!

Включите в свою пищу 6 вкусов

Сладкий, соленый, кислый, острый, вяжущи и горький - все эти вкусы должны быть в каждом вашем приеме пищи. Не стоит питаться пищей с одним и тем же вкусом каждый день. Наслаждайтесь всем разнообразием вкусов!

Помните о специях

Пряности и специи индийской кухни очень полезны для организма. Употребляйте их в пищу как можно чаще, но не перебарщивайте.

Следуйте за своей интуицией

Ваш организм чаще всего хочет именно той пищи, в которой больше всего нуждается. Полезные продукты обязательно должны понравиться вашему организму. При этом не стоит забывать о любимых блюдах - они дарят вам радость и комфортное психологическое состояние. Вспомните, что вы едите, когда вам очень хорошо, и употребляйте в пищу именно эти блюда.

Питайтесь в хорошем расположении духа

Не стоит торопиться и разражаться. Ешьте спокойно и размеренно. Если вы не можете избавиться от негативных мыслей, лучше вообще откажитесь от еды.

Не торопитесь

Это одно из самых главных правил питаний. Ешьте медленно, тогда ваша пищеварительная система находится в отличном состоянии, сможет извлечь все полезные свойства из пищи и выведет все токсины.

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