Недостаток воды усиливает гипертонию

— Давление ежедневно скачет до 160 на 100. Сразу начинает сильно болеть голова и сердце, — говорит Анна Тарасенко, 61 год, из Полтавы. Болеет гипертонией 15 лет. — Сбиваю давление лекарствами. Ем мало соли, потому что она задерживает воду в организме. Врач предупредил, что это для гипертоников плохо, будут отеки. Поэтому воды пью мало, лишь когда запиваю таблетки. Выходит меньше литра за день.

Харьковский кардиолог 43-летний Александр Юрченко объясняет, что недостаток воды не вызывает гипертонию, однако усиливает ее.

— Анализы могут быть в норме, но в действительности кровь сгущается. Капилляры сердца и мозга из-за недостатка воды закрываются, давление повышается. Так организм справляется с потерей объема крови.

Первые симптомы гипертонии — головная боль, которая пульсирует в области глаз. Также начинает тошнить, болит сердце, наваливается сильная усталость. Иногда кажется, что началась простуда. Человек с гипертонией трудно засыпает, спит плохо.

— Высокое давление — это защитная реакция на проблемы в организме. Лекарства ее уменьшают. Прежде всего следует очистить организм от холестерина и шлаков. Многие люди не понимают основную причину болезни, лечат высокое давление мочегонными препаратами. Этим лишь запускают механизм кризисной регуляции воды. Провоцируют потребность тела в воде и соли.

Говорит, болезнь чаще всего возникает из-за атеросклероза — отложения холестерина на стенках сосудов, зашлакованности организма. Получить гипертонию рискуют люди с лишним весом и сахарным диабетом. Давление повышается также из-за курения и стрессов. Сначала лечат основную болезнь, которая привела к гипертонии. Если болезнь запустить, ухудшится работа сердца, сосудов и почек. Возрастет риск инсульта и инфаркта.

— Питьевая вода имеет мочегонное действие. Ежедневно выпивайте дополнительные два стакана. Так других лекарств не понадобится. Больным сердечной недостаточностью увеличивать потребление воды следует постепенно. Это поможет избежать отеков. Ешьте больше орехов, злаковых, бобовых и рыбы. В них много калия, который регулирует водный баланс. Магний в этих продуктах помогает уменьшить уровень холестерина.

gazeta.ua