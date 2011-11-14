Немного пива защитит женщину от остеопороза?

Ученые Кембриджского университета обнаружили, что пиво защищает пожилых женщин от остеопороза. По их выводам, достаточно выпивать пол-литра в день, чтобы уберечься от переломов.

- Пиво - это источник диетического силикона, восстанавливающий костную массу, которая с возрастом она теряется и деформируется, - говорит профессор Джонатан Пауэлл, автор исследования. - Этот ингредиент содержится в бобах, зерновых и злаках, но больше всего его в пиве.

Украинский диетолог Борис Скачко, 47 лет, объясняет, что напиток содержит растительные вещества, подобные женским половым гормонам - эстрогенам.

- Фитоэстрогены есть в хмеле. Действуют так же, как женские гормоны - удерживают кальций в костях. Пивом женщины также улучшают состояние кожи, поскольку ее здоровье тоже связано с гормонами.

Об остеопорозе женщинам стоит задумываться после 40 лет. В это время происходят гормональные нарушения.

- Хрупкость костей грозит худым женщинам. Жировая ткань накапливает эстрогены, поэтому у полных гормональная перестройка происходит легче.

Борис Скачко говорит, достаточно пить 200-300 г пива в день. Вид напитка значения не имеет, лишь бы был натуральным. Врач предостерегает от пива страдающих мастопатией.

- Это новообразование напрямую зависит от уровня женских половых гормонов. Повышение уровня эстрогенов провоцирует рост затвердений. Женщины с фибромиомой даже могут оказаться на столе хирурга, потому что из-за пива образование будет расти и кровоточить.

Не стоит пить напиток перед, во время и после месячных. В этот период в женском организме происходят незначительные гормональные сдвиги.

gazeta.ua