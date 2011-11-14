Суши: есть или не есть?

Японские суши стали сейчас одними из самых популярных продуктов быстрого питания как в России, так и в Украине.

Однако в городах России сейчас начата своеобразная война против этого популярного блюда: санитарные службы в ходе проверок закусочных, специализирующихся на суши и роллах, выявили массовые нарушения. Большинству японских ресторанов в Москве и Санкт-Петербурге были предъявлены обвинения в несоответствии санитарно-эпидемиологическим нормам процессов хранения рыбы и приготовления блюд.

Медики предупреждают россиян о колоссальном вреде для здоровья в следствие употребления несвежей и неправильно приготовленной рыбы. Однако ряд экспертов считают, что «война с суши» связана с проблемами взаимоотношения РФ и Японии.

likar.info