В Индонезии - землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4, отмечает русская служба Би-Би-Си.

В 2009 году жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра стали свыше тысячи человек, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана, напоминает РИА «Новости».