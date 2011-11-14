Витамин В уменьшает рабочий стресс

Увеличение потребления витамина B может значительно уменьшить стресс, вызванный работой

Это продемонстрировали результаты клинического исследования, проведенного в Суинбернском университете технологий (Австралия), сообщает Компьюлента.

Исследование длилось три месяца. Все это время 60-ти участникам давали либо большие дозы витамина В, либо плацебо. В начале эксперимента, а также через 30 и 90 дней испытуемые оценивались по таким факторам, как личные качества, настроение, тревожность и напряжение.

Спустя три месяца было установлено, что принимавшие витамин В переживали меньший рабочий стресс, чем в начале эксперимента. По словам профессора Кона Стафа, возглавлявшего исследование, улучшение в восприятии стресса составило у испытуемых почти 20%. А вот у плацебо-группы значительных изменений выявлено не было.

Витамин В участвует в синтезе нейротрансмиттеров, критичных для психологического состояния. Однако многие его недополучают, что негативно отражается на их здоровье. Восполнение дефицита с помощью витаминных добавок снизит уровень стресса, что в результате поможет сократить риск развития сердечно-сосудистых болезней, депрессии и тревожности. Кроме того, уменьшение рабочего стресса благотворно скажется на работоспособности.

Витамины группы B, за исключением цианокобаламина, нельзя накопить в организме, поэтому их следует пополнять ежедневно. Они содержатся в печени, мясе, молочных продуктах, яйцах, хлебе из цельного зерна, крупах, орехах и бобовых. Все эти витамины разрушаются алкоголем, рафинированными сахарами, никотином и кофеином.

focus.ua