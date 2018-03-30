Как подсластить жизнь диабетику?

— Всю жизнь у меня проблемы с лишним весом, — говорит 40-летняя Мирослава Приходько, учительница из Киева. — Мои родители тоже страдали ожирением, у матери был сахарный диабет. Переживаю, чтобы и у меня не началась эта болезнь. Пытаюсь не есть сладкого. Недавно была на приеме у терапевта, и он сказал, что всем людям нужно сладкое.

Мирослава покупает сладости для диабетиков. Говорит, это профилактика заболевания.

Столичный врач-натуропат 62-летняя Валентина Черная также советует есть сладкое. Но только то, которое не содержит сахар.

— Сладкий вкус необходим нам, так распорядилась природа. Самая первая еда человека, грудное молоко, имеет сладковатый привкус. Сладкое полезно тем, что вызывает рефлекторное расширение кровеносных сосудов, кровенаполнение конечностей, снижает внутричерепное давление. Замедляет сердечный ритм, регулирует работу печени и отвечает за выработку эндорфина — гормона счастья.

Взрослый человек ежедневно употребляет в среднем 150 граммов сахара. Тогда как по нормам Всемирной организации здравоохранения можно есть 70 граммов, детям — 50.

— Мы все привыкли к вкусу сахара, и нам также хорошо известно, что он "белая смерть". Все это потому, что обычный человек не знает, чем можно заменить сахар. Эйфория от применения синтетических сахарозаменителей прошла. Все поняли, что, кроме вреда, они ничего не дали. Человек генетически не встречался с синтетическими соединениями и не имеет механизма их обезвреживания. Все они превращаются в шлаки и отравляют организм.

Врачи советуют заменить сахар на бескалорийные растительные подсластители — экстракт стевии, экстракт корня солодки, тауматин. Самый популярный натуральный сахарозаменитель — стевия.

Стевиозиды, сладкие вещества травы стевии, в 300 раз слаще сахара и бескалорийны. Их хорошо усваивает организм. Они прошли все испытания. При регулярном употреблении нормализуют уровень сахара, холестерина, снижают артериальное давление, вес. Поэтому их рекомендуют людям, которые имеют лишние килограммы, с целью профилактики сахарного диабета, гипертонической болезни и болезней сердечно-сосудистой системы.

В норме сахар крови должен быть от 3,3 до 5,5. После еды не должен превышать показатель 7,8.

— Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин. Если его недостает, в крови возникает большая концентрация сахара. Накапливается глюкоза, которая в больших количествах токсична, обезвоживает организм. Поэтому диабетики много пьют и часто ходят в туалет.

В мире около 240 млн людей больны диабетом. За последние 10 лет болезнь на 70% чаще стали диагностировать у 30–39-летних.

gazeta.ua