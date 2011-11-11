Хвойные ванны снимают раздражительность

- Еще моя бабушка говорила – если к тебе цепляется плохое настроение, завари зверобой, - говорит львовский фитотерапевт Мария Прокопчук, 62 года. - Он помогает при легкой депрессии. Хорош тем, что не вызывает привыкания. Полторы столовые ложки заливаю кипятком, настаиваю полчаса, процеживают. Принимаю по трети стакана за полчаса до еды. Полезны хвойные ванны.

Советует также пить настой из трав пустырника, сушеницы, цветков боярышника и ромашки. Травы смешивают по чайной ложке. Cтоловую ложку смеси заливают стаканом кипятка и настаивают в закрытой посуде 8 час. Принимают настой по половине стакана трижды в день.

gazeta.ua