Щадящая чистка печени по рецепту Ильина

3 стакана непротравленного овса с кожурой промыть хорошо тёплой водой, высыпать в пятилитровую эмалированную кастрюлю, добавить в неё 2 столовые ложки листа брусники и 3 столовые ложки берёзовых почек , залить 4 литрами холодной воды и настоять в прохладном месте одни сутки.

В другой эмалированной кастрюле вскипятить 1 литр воды.

Быстро помыть в холодной воде и размять 1 стакан сухих плодов шиповника, высыпать их в кипящую воду.

Прокипятить не более 10 минут, снять с огня и дать настояться 1 сутки в прохладном месте.

Настой овса с брусничным листом и берёзовыми почками поставить на огонь, плотно закрыть крышкой и прокипятить 15 минут на умеренном огне.

Затем, размешивая, добавить туда 3 ст. л. травы спорыша и 2 ст. л. кукурузных рылец (можно заменить бессмертником ).

Всё это прокипятить ещё 15 минут, снять с огня и дать настояться 45 минут.

Оба настоя, не взбалтывая, профильтровать отдельно через один слой марли на дуршлаге.

Затем соединить их.

У вас должно получиться 3-3,5 литра отвара, так как часть жидкости впитают в себя овес, травы, шиповник.

Готовый отвар для щадящей чистки печени разлейте в бутылки тёмного стекла и храните в холодильнике не более пяти дней.

Начинать прием отвара следует сразу же после приготовления.

Перед употреблением каждую очередную порцию, взятую из холодильника, обязательно подогрейте на водяной бане.

Этой порции хватит для щадящей промывки печени взрослого человека.

Принимать настой надо по 150 мл 4 раза в день за 30 минут до еды.

Последний приём должен быть не позже 19 часов по местному времени.

Детям до 3-х лет давать по 1 десертной ложке.

Детям от 3-х до 5 лет - по 1 столовой ложке.

Детям от 5 до 10 лет - по 25 мл.

Детям старше 10 лет - по 50 мл.

Весь курс щадящей чистки печени - 10 дней.

Рецепт этот рекомендуется и здоровым и больным.

Больным, чтобы вылечиться, - делать щадящую чистку печени через каждые 3 месяца.

Здоровым, чтобы оставаться здоровыми, можно эту чистку делать 2 раза в год.

При необходимости можно продолжать щадящую чистку печени в течение 2-3 месяцев.

В перерыве между курсами надо продолжать лечение мёдотерапией, овощными соками, травяными омолаживающими ваннами.