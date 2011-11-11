Сыворотка с гиалуроновой кислотой прекрасно увлажнит кожу
09:23, 11 ноября 2011Зарубежные новости
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Когда включаем обогреватели
Когда в офисе холодно, включаем кондиционер, но он сушит кожу. Дома ставлю тарелку с водой на батарее, чтобы поддержать влажность. А как быть на работе?
Спрашивает Виктория Майстер, 29 лет, г. Киев
Отвечает Наталия Яковлева, 30 лет, косметолог столичного оздоровительного центра:
— Советую использовать сыворотки с гиалуроновой кислотой. Они продаются в косметических отделах магазинов. Их нужно наносить на чистую кожу, потом увлажняющий крем, на него — декоративную косметику.
Косметолог говорит, что на увлажненной коже ощущение сухости исчезнет.
— Но вместе с тем нужно ухаживать за кожей, — объясняет Яковлева. — Каждую неделю делать маски. Утром и вечером наносить крем.
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