Пиявки снижают давление

В Международном медицинском центре под Москвой от боли избавляют с помощью пиявок. Они, кусая, впрыскивают в кровь человека полезные для организма химические вещества.

Украинские апи терапевты чаще всего пиявок используют для лечения ревматизма, варикоза, для стабилизации давления и обезболивания.

— Зубную боль пиявками лечить тяжело, — говорит Юрий Нечипоренко, 49 лет, руководитель отделения народной и нетрадиционной медицины Центрального госпиталя государственной пограничной службы. — Эффект будет временным — на несколько часов. Разве для того, чтобы больной нормально дошел до стоматолога. Но если есть нарыв или гной, пиявка не сможет обезболить.

gazeta.ua