Чудо-расторопша

Сейчас почти у каждой семьи есть, хоть маленький, да свой кусочек земли. Она радует душу урожаем — плодами своих рук кормит всю семью, дает отдых от повседневных забот и суеты. Но земля может стать и буквально спасением, «последней соломинкой» для тяжело больного человека. Хочу помочь тем читателям, кто теряет надежду, кому не смогла помочь официальная медицина, противопоказаны лекарства или операция.

Не теряйте надежду! У нас есть два самых великих лекаря: Земля и Природа. И если ничего не помогает — помоги себе сам: вырасти сам свое растение!

Именно так называют расторопшу пятнистую в народе. И правда — спешит, торопится на помощь страждущим, быстро лечит недуги. Недаром говорят, что тот, кто ее имеет, может выбросить лекарства.

Лечебные травы испытывались не годами — они прошли тысячелетний эксперимент на человеческих жизнях, что недоступно современной медицине и ни одному препарату. Кто сочтет, сколько миллионов жизней спасла расторопша? Не зря же люди с такой любовью и благодарностью относятся к ней. Родина расторопши — Атлантическое побережье Европы — Италия, Болгария. Лечили ею еще со времен Клавдия Галена различные, причем тяжелейшие недуги, и весьма успешно. Она считается сильнейшим лекарственным растением по лечению болезни печени: гепатита, цирроза, желтухи, поряжений ее от алкоголя, лекарств, токсинов, радиации. Применяется и при лечении холецистита, колйтов, воспаления желчных протоков и желчно-каменной болезни, болезни селезенки, щитовидки, крови, отложения солей, расширения вен, отеков, водянки, ожирения, радикулита, суставных болей, геморроя, аллергических заболеваний; есть сведения об удачном лечении рака. В дерматологии ее применяют для лечения витилиго, псориаза,облысения, угрей. Достаточно было только сказать, что из ее семян сделаны всемирно известные болгарские таблетки «Карсил», также «Легалон», «Силибор», «Мариакон», настойка «Холелитин». Семена — ее основное лекарственное сырье. Они содержат силимарин (силибин,силигуанин, силихристин) — жирное и эфирное масла. Оксифлавоны, витамин К, фактор Т (повышающий число тромбоцитов в крови — вот и новые «бойцы» для защитной армии организма), смолы, слизи, биогенные амины и др. вещества. Лечебны также сок и корень растения. Вот основной рецепт.

Лечение расторопшей

30 г семян растереть в порошок, залить 0,5 л воды и кипятить на очень медленном огне до испарения половины объема жидкости. Процедить, пить по 1 столовой ложке через час с утра до вечера. Или по 1 чайной ложке порошка 4 — 5 раз в день. Курс лечения — один месяц, при тяжелых заболеваниях его можно повторить через 2 — 3 недели. Нужно только учесть, что перед лечением печень необходимо очистить от шлаков и токсинов. Сам организм с очисткой справиться не в состоянии: ему надо ему помочь. Рецептов очистки печени множество, но они все основаны на применении оливкового масла, которое очень тяжело для больной печени. Лучше это сделать по методике Ильина настоем овса с березовыми почками, листом брусники, шиповника, травы спорыша и кукурузных рылец.

Внешний вид

Вот такое это удивительное лечебное растение — расторопша; очень к тому же красивое и декоративное — как будто огромная медуза присела на грядке. Нижние широкие листья — большие, волнистые, темно-зеленые, собраны в крупные розетки, с перламутровыми белыми пятнами и разводами, с длинными желтыми колючками по краям. Растение достигает высоты 160 см. Цветоносы длинные, цветки трубчатые, лилово-пурпурного или малинового цвета, собраны в большие корзинки, как у артишока. Их можно засушить для зимнего букета. Цветут с июля до осени.

Не забывайте о ее колючести! Но это — и ее достоинство: она не имеет ни врагов, ни вредителей, не подходят к ней животные и птицы, а если посадить возле забора — получится вторая изгородь, да еще какая!

Как посадить?

Еще одно достоинство — несложность агротехники — она легко размножается семенами. Сажают ее весной, в холодных регионах можно рассадой, или в парниках, теплицах. Свои семена даст уже осенью, т.к. растение однолетнее, период вегетации 4,5 месяца. Глубина посадки семян 2 см через 40.

Можно сажать даже под осень — семена успешно зимуют.

Место для посадки расторопши выбрать солнечное, чтобы крупнее были корзинки цветов, но выносит полутень. Семена у нее коричневого цвета или бурого, блестящие, гладкие, яйцевидной формы, сдавленные с боков длиной 3 — 8 мм, с белым хохолком. Собирают их осенью, когда корзинки начнут желтеть и из них покажутся хохолки семян. Корзинки срезают, дают досохнуть и шелушат семена.

Уход

Само растение засухоустойчивое и холодостойкое: молодые розетки выносят температуру до 10 градусов. Уход заключается в рыхлении и поливах (хоть раз в неделю). Перед посадкой землю вскапывают на глубину 20 см, вносят 4 — 6 кг перегноя или компоста на один кв.м. 40 — 60 г полного минераль¬ного удобрения, 1 — 2 стакана древесной золы. Дважды за вегетацию подкармливают органическим удобрением 1:10 воды и раствором древесной золы 1 стакан на ведро воды.

И еще...

И еще одно важное свойство расторопши: она не имеет противопоказаний ипобочных действий. При этом натуральные рецепты из ее семян намного сильнее таблеток. Сок и отвар корней лечат суставные боли, радикулит, болезни желудочно-кишечного тракта. Так что, если есть земля, не пожалейте места — посадите расторопшу.

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