В Китае 40 горняков заблокированы под землей
12:27, 10 ноября 2011Зарубежные новости
1
Из-за аварии на шахте
В результате аварии на шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань 40 горняков оказались заблокированными под землей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.
ЧП произошло сегодня в 06:25 утра по местному времени в шахте "Сычжуан" в уезде Шицзун. На данный момент причины аварии и другие подробности неизвестны.
Ведется спасательная операция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter