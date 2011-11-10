В Китае 40 горняков заблокированы под землей

В результате аварии на шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань 40 горняков оказались заблокированными под землей. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

ЧП произошло сегодня в 06:25 утра по местному времени в шахте "Сычжуан" в уезде Шицзун. На данный момент причины аварии и другие подробности неизвестны.

Ведется спасательная операция.