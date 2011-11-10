Тибетский суп вылечит простуду

Тибетские монахи во время простуды рекомендуют пить больше горячих напитков: брусничный и малиновый морс, теплую минеральную воду, горячий зеленый чай с лимоном и медом. А вместо аспирина советуют употреблять ламский суп из баранины.

2–3 столовые ложки порезанной кубиками баранины бросают в 400 мл кипятка. Добавляют несколько горошин черного перца, лук, чеснок, кориандр и имбирь. Кипятят 4 минуты.

Пить суп нужно утром и вечером по стакану. Монахи убеждены — он полезнее, чем куриный бульон.

gazeta.ua