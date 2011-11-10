Мигрень — симптом инфаркта?

Голландские врачи предупреждают, что к мигрени следует относиться, как к серьезному заболеванию. Боль, по словам врачей, может быть признаком очаговых поражений головного мозга, которые можно обнаружить при тщательном исследовании. Именно это они и сделали, проверив около 300 человек, жалующихся на головные боли, а также 140 человек из группы сравнения, на магниторезонансном томографе.

При обследовании было выявлено 60 очагов инфаркта мозга у 31 участника эксперимента с жалобами на мигрень. При этом у пациентов с мигренью инфаркты выявлялись в семь раз чаще. Результаты исследования дают основание утверждать, что мигрень, может означать более высокий риск наличия очагов поражения головного мозга. Правда, ученые не пришли к окончательному выводу, являются ли инфаркты причиной или следствием мигрени.

day.kiev.ua