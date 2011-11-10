Что в магазинном мясе и йогуртах?

Диетолог столичного городского центра здоровья Наталия Самойленко советует отказываться от магазинных продуктов, а возить их из села.

"В кетчупах, майонезах и различных соусах ничего полезного нет. Только красители, ароматизаторы и консерванты, которые нарушают обмен веществ. Затем это вызывает у людей ожирение, аллергию, болезни органов пищеварения и печени. И чем дальше - тем таких людей больше. Вообще чем больше на упаковке указано ингредиентов, тем больше она должна пугать людей. Кроме красивой упаковки в продукте больше ничего нет.

Лично я в магазине покупаю только крупы, зелень, фрукты, овощи, рыбу, орехи. Из круп это могут быть только цельные злаки, ибо очищенные (вроде манки) уже не так полезны.

Фарш не берите, он не ясно из чего и кем сделан. Йогурты делайте только дома, смешав молоко с закваской. Самые полезные однодневные йогурты. Полезно есть также украинские овощи, много зелени, оливковые масла, сухофрукты, яйца, морепродукты, бобовые. Мясо лучше возить с села ", - посоветовала диетолог.

gazeta.ua