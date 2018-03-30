Мужчины и женщины: почему такие разные?

Ос­нов­ные идеи •Мы раз­ли­ча­ем­ся ге­не­ти­чес­ки, у моз­га есть пол: муж­ской или жен­ский.

•Жен­щи­ны с муж­ским ти­пом моз­га (и на­обо­рот) встре­ча­ют­ся не так ред­ко.

•Лишь часть на­ших осо­бен­нос­тей да­на нам от рож­де­ния: мно­гое за­ви­сит от на­ше­го вос­пи­та­ния и сре­ды.

На­ши раз­ли­чия в спо­со­бах вос­при­я­тия, ре­ак­ци­ях и сти­лях по­ве­де­ния мы при­вык­ли объ­яс­нять дейст­ви­ем гор­мо­нов или вос­пи­та­ни­ем. Но на­ука утверж­да­ет, что в ос­но­ве на­шей не­по­хо­жес­ти ле­жат осо­бен­нос­ти моз­га муж­чин и жен­щин. И вот до­ка­за­тельст­ва.

Муж­чи­ны и жен­щи­ны, мы за­час­тую по-раз­но­му вос­при­ни­ма­ем окру­жа­ю­щий мир, не­оди­на­ко­во мыс­лим, од­ни и те же си­ту­а­ции вы­зы­ва­ют у нас про­ти­во­по­лож­ные эмо­ции. Еще со­всем не­дав­но эти раз­ли­чия нам объ­яс­ня­ли ис­клю­чи­тель­но дейст­ви­ем по­ло­вых гор­мо­нов и сти­лем вос­пи­та­ния маль­чи­ков и де­во­чек, ко­то­рый «вы­нуж­да­ет» муж­чин и жен­щин вес­ти се­бя опре­де­лен­ным об­ра­зом.

Се­год­ня все боль­ше уче­ных уве­ре­ны в том, что ген­дер­ные осо­бен­нос­ти на­ше­го вос­при­я­тия, мыш­ле­ния и да­же по­ве­де­ния свя­за­ны преж­де все­го с устройст­вом и ра­бо­той на­ше­го моз­га. По­про­бу­ем в этом разо­брать­ся.

Врож­ден­ное не­сходст­во Се­год­ня нет под­тверж­де­ния то­му, что на­ши ин­тел­лек­ту­аль­ные спо­соб­нос­ти за­ви­сят ис­клю­чи­тель­но от стро­е­ния моз­га, но яс­но дру­гое: мозг муж­чин и жен­щин раз­ви­ва­ет­ся и функ­ци­о­ни­ру­ет по-раз­но­му.

Он от­ли­ча­ет­ся не толь­ко стро­е­ни­ем раз­лич­ных от­де­лов, но и струк­ту­рой ней­рон­ных це­пей и хи­ми­чес­ких со­еди­не­ний, пе­ре­но­ся­щих со­об­ще­ния от ней­ро­на к ней­ро­ну. При­чем эти раз­ли­чия фор­ми­ру­ют­ся за­дол­го до на­ше­го рож­де­ния: они за­ло­же­ны ге­не­ти­чес­ки.

Меж­ду 18 и 26 не­де­ля­ми внут­ри­ут­роб­но­го раз­ви­тия яич­ки еще не ро­див­ше­го­ся маль­чи­ка на­чи­на­ют вы­ра­ба­ты­вать по­ло­вой гор­мон тес­тос­те­рон, ко­то­рый, вза­и­мо­дейст­вуя с моз­го­вой тканью, пре­об­ра­зо­вы­ва­ет ее. Ульт­ра­зву­ко­вое об­сле­до­ва­ние жен­щи­ны при сро­ке бе­ре­мен­нос­ти 26 не­дель по­зво­ля­ет от­ли­чить мозг маль­чи­ка от моз­га де­воч­ки.

ОТ РОЖ­ДЕ­НИЯ НАМ ДА­ЕТ­СЯ ЛИШЬ ДЕ­СЯ­ТАЯ ЧАСТЬ НА­ШИХ МЕН­ТАЛЬ­НЫХ СПО­СОБ­НОС­ТЕЙ. ОСТАЛЬ­НЫЕ ЖЕ ФОР­МИ­РУ­ЮТ­СЯ ПОД ВЛИ­Я­НИ­ЕМ ВНЕШ­НЕ­ГО МИ­РА

Срав­не­ние до­сто­инств Ис­сле­до­ва­ния уче­ных, про­ве­ден­ные за по­след­ние де­сять лет, по­зво­ля­ют нам го­во­рить о том, что су­щест­ву­ют два ти­па моз­га: муж­ской и жен­ский. Важ­ней­шее от­ли­чие за­клю­ча­ет­ся в том, что у нас по-раз­но­му раз­ви­ты лим­би­чес­кая сис­те­ма и ко­ра боль­ших по­лу­ша­рий. Ко­ра (она отве­ча­ет за осо­знан­ное вос­при­я­тие, ана­лиз, срав­не­ние, вы­бор) муж­чи­ны со­дер­жит по­ряд­ка 11 мил­ли­ар­дов нер­в­ных кле­ток, у жен­щи­ны – око­ло де­вя­ти. Но в жен­ском моз­ге до­ми­ни­ру­ет лим­би­чес­кая сис­те­ма (бо­лее древ­няя зо­на моз­га, ко­то­рая управ­ля­ет фи­зио­ло­ги­чес­ки­ми, гор­мо­наль­ны­ми про­цес­са­ми, эмо­ци­о­наль­ным и ин­стинк­тив­ным по­ве­де­ни­ем).

Мы го­во­рим на раз­ных язы­ках Муж­чи­ны и жен­щи­ны не толь­ко по-раз­но­му вос­при­ни­ма­ют мир, но и го­во­рят о раз­ном и раз­ны­ми сло­ва­ми.

Из­вест­но, что муж­чин и жен­щин ин­те­ре­су­ют раз­ные те­мы. Муж­чи­ны ча­ще го­во­рят о по­ли­ти­ке, ав­то­мо­би­лях, спор­те; жен­щи­ны – о де­тях, мо­де, от­но­ше­ни­ях.

При этом все, о чем го­во­рит силь­ный пол, вос­при­ни­ма­ет­ся всерь­ез, а жен­ские раз­го­во­ры обыч­но рас­це­ни­ва­ют­ся как три­ви­аль­ные. Так про­яв­ля­ют­ся со­ци­аль­ные пред­став­ле­ния, со­глас­но ко­то­рым то, что де­ла­ют и го­во­рят муж­чи­ны, зна­чи­мо и важ­но, а то, что де­ла­ют жен­щи­ны, ме­нее су­щест­вен­но.

Жен­щи­ны ча­ще упо­треб­ля­ют в сво­ей ре­чи при­ла­га­тель­ные, ис­поль­зу­ют умень­ши­тель­но-лас­ка­тель­ные суф­фик­сы («ре­бе­но­чек», «ми­лень­кий»); в ре­чи муж­чин боль­ше гла­го­лов и су­щест­ви­тель­ных.

Обыч­но силь­ной по­ло­ви­не че­ло­ве­чест­ва по­зво­ле­но го­раз­до боль­ше, чем пред­ста­ви­тель­ни­цам сла­бо­го по­ла: жен­щи­ны в це­лом ис­поль­зу­ют ли­те­ра­тур­ные фор­мы, тог­да как муж­чи­ны ча­ще упо­треб­ля­ют прос­то­реч­ные вы­ра­же­ния, жар­гон и брань.

Дру­гие важ­ней­шие ген­дер­ные осо­бен­нос­ти функ­ци­о­ни­ро­ва­ния моз­га свя­за­ны с раз­ме­ром его участ­ков. У жен­щин в сред­нем луч­ше раз­ви­ты участ­ки лоб­ной до­ли ко­ры, где рас­по­ло­же­ны цент­ры, отве­ча­ю­щие за пла­ни­ро­ва­ние дейст­вий. А у муж­чин – об­лас­ти те­мен­ной ко­ры, участ­ву­ю­щие в вос­при­я­тии прост­ранст­ва. Кро­ме то­го, у муж­чин боль­ше раз­мер ами­г­да­лы – не­боль­шой об­лас­ти моз­га, кон­тро­ли­ру­ю­щей эмо­ции, со­ци­аль­ное и сек­су­аль­ное по­ве­де­ние.

Ин­те­рес­но, что в од­них и тех же си­ту­а­ци­ях у муж­чин ак­ти­ви­зи­ру­ет­ся пра­вое яд­ро ами­г­да­лы, а у жен­щин – ле­вое. Имен­но по­это­му муж­чи­ны, рас­ска­зы­вая о ка­ком-то со­бы­тии, опи­сы­ва­ют его в це­лом, а жен­щи­ны кон­цент­ри­ру­ют­ся на де­та­лях.

При этом сре­ди нас есть жен­щи­ны, ко­то­рые об­ла­да­ют «муж­ским» моз­гом, и на­обо­рот.

При­мер­но у 10% жен­щин мозг в раз­лич­ной сте­пе­ни мас­ку­ли­ни­зи­ро­ван. Это свя­за­но с тем, что их нер­в­ная сис­те­ма еще до рож­де­ния, в ут­ро­бе ма­те­ри, в воз­рас­те шес­ти-вось­ми не­дель под­верг­лась воз­дейст­вию из­бы­точ­ной до­зы тес­тос­те­ро­на. Мозг в опре­де­лен­ной ме­ре фе­ми­ни­зи­ро­ван у 15–20% муж­чин. При­чи­на это­го, на­про­тив, в не­до­стат­ке тес­тос­те­ро­на. Ча­ще все­го это про­ис­хо­дит в том слу­чае, если мать в пе­ри­од бе­ре­мен­нос­ти пе­ре­жи­ла силь­ный стресс.

За­чем ну­жен тес­тос­те­рон? Его ко­ли­чест­во (у муж­чин тес­тос­те­ро­на боль­ше) опре­де­ля­ет «пол» моз­га, но не толь­ко. Тес­тос­те­ро­ну муж­чи­ны обя­за­ны мно­ги­ми ка­чест­ва­ми, не­об­хо­ди­мы­ми на охо­те и на вой­не.

От не­го за­ви­сят: мы­шеч­ная си­ла, быст­ро­та ре­ак­ции и не­тер­пе­ли­вость (92% во­ди­те­лей, гу­дя­щих на све­то­форе, – муж­чи­ны!), аг­рес­сив­ность, со­рев­но­ва­тель­ность, ин­стинкт до­ми­ни­ро­ва­ния (до­ми­ни­ру­ю­щий са­мец обес­пе­чи­ва­ет ка­чест­во по­ро­ды), мет­кость, вы­нос­ли­вость и стой­кость, за­жив­ле­ние ран, рост бо­ро­ды и об­лы­се­ние, зор­кость (это по­зво­ля­ет охот­ни­ку из­да­ле­ка за­ме­тить зве­рей), ори­ен­та­ция в прост­ранст­ве (что­бы вер­нуть­ся с до­бы­чей до­мой), тя­га к при­клю­че­ни­ям, к но­во­му опы­ту, го­тов­ность рис­ко­вать, сек­су­аль­ное вле­че­ние к мо­ло­дой сам­ке (го­то­вой к вос­про­из­водст­ву) и же­ла­ние ее за­щи­щать.

В свою оче­редь, жен­ские гор­мо­ны эст­ро­ге­ны раз­ви­ва­ют в жен­щи­не вле­че­ние к до­ми­ни­ру­ю­ще­му сам­цу, силь­но­му и опыт­но­му, при­знан­но­му в об­щест­ве (сле­до­ва­тель­но, не слиш­ком мо­ло­до­му, но спо­соб­но­му ее за­щи­тить).

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