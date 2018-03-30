Мужчины и женщины: почему такие разные?
Мы различаемся генетически, у мозга тоже есть пол - мужской или женский...
Основные идеи•Мы различаемся генетически, у мозга есть пол: мужской или женский.
•Женщины с мужским типом мозга (и наоборот) встречаются не так редко.
•Лишь часть наших особенностей дана нам от рождения: многое зависит от нашего воспитания и среды.
Наши различия в способах восприятия, реакциях и стилях поведения мы привыкли объяснять действием гормонов или воспитанием. Но наука утверждает, что в основе нашей непохожести лежат особенности мозга мужчин и женщин. И вот доказательства.
Мужчины и женщины, мы зачастую по-разному воспринимаем окружающий мир, неодинаково мыслим, одни и те же ситуации вызывают у нас противоположные эмоции. Еще совсем недавно эти различия нам объясняли исключительно действием половых гормонов и стилем воспитания мальчиков и девочек, который «вынуждает» мужчин и женщин вести себя определенным образом.
Сегодня все больше ученых уверены в том, что гендерные особенности нашего восприятия, мышления и даже поведения связаны прежде всего с устройством и работой нашего мозга. Попробуем в этом разобраться.
Врожденное несходствоСегодня нет подтверждения тому, что наши интеллектуальные способности зависят исключительно от строения мозга, но ясно другое: мозг мужчин и женщин развивается и функционирует по-разному.
Он отличается не только строением различных отделов, но и структурой нейронных цепей и химических соединений, переносящих сообщения от нейрона к нейрону. Причем эти различия формируются задолго до нашего рождения: они заложены генетически.
Между 18 и 26 неделями внутриутробного развития яички еще не родившегося мальчика начинают вырабатывать половой гормон тестостерон, который, взаимодействуя с мозговой тканью, преобразовывает ее. Ультразвуковое обследование женщины при сроке беременности 26 недель позволяет отличить мозг мальчика от мозга девочки.
ОТ РОЖДЕНИЯ НАМ ДАЕТСЯ ЛИШЬ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ НАШИХ МЕНТАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. ОСТАЛЬНЫЕ ЖЕ ФОРМИРУЮТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНЕГО МИРА
Сравнение достоинствИсследования ученых, проведенные за последние десять лет, позволяют нам говорить о том, что существуют два типа мозга: мужской и женский. Важнейшее отличие заключается в том, что у нас по-разному развиты лимбическая система и кора больших полушарий. Кора (она отвечает за осознанное восприятие, анализ, сравнение, выбор) мужчины содержит порядка 11 миллиардов нервных клеток, у женщины – около девяти. Но в женском мозге доминирует лимбическая система (более древняя зона мозга, которая управляет физиологическими, гормональными процессами, эмоциональным и инстинктивным поведением).
Мы говорим на разных языкахМужчины и женщины не только по-разному воспринимают мир, но и говорят о разном и разными словами.
Известно, что мужчин и женщин интересуют разные темы. Мужчины чаще говорят о политике, автомобилях, спорте; женщины – о детях, моде, отношениях.
При этом все, о чем говорит сильный пол, воспринимается всерьез, а женские разговоры обычно расцениваются как тривиальные. Так проявляются социальные представления, согласно которым то, что делают и говорят мужчины, значимо и важно, а то, что делают женщины, менее существенно.
Женщины чаще употребляют в своей речи прилагательные, используют уменьшительно-ласкательные суффиксы («ребеночек», «миленький»); в речи мужчин больше глаголов и существительных.
Обычно сильной половине человечества позволено гораздо больше, чем представительницам слабого пола: женщины в целом используют литературные формы, тогда как мужчины чаще употребляют просторечные выражения, жаргон и брань.
Другие важнейшие гендерные особенности функционирования мозга связаны с размером его участков. У женщин в среднем лучше развиты участки лобной доли коры, где расположены центры, отвечающие за планирование действий. А у мужчин – области теменной коры, участвующие в восприятии пространства. Кроме того, у мужчин больше размер амигдалы – небольшой области мозга, контролирующей эмоции, социальное и сексуальное поведение.
Интересно, что в одних и тех же ситуациях у мужчин активизируется правое ядро амигдалы, а у женщин – левое. Именно поэтому мужчины, рассказывая о каком-то событии, описывают его в целом, а женщины концентрируются на деталях.
При этом среди нас есть женщины, которые обладают «мужским» мозгом, и наоборот.
Примерно у 10% женщин мозг в различной степени маскулинизирован. Это связано с тем, что их нервная система еще до рождения, в утробе матери, в возрасте шести-восьми недель подверглась воздействию избыточной дозы тестостерона. Мозг в определенной мере феминизирован у 15–20% мужчин. Причина этого, напротив, в недостатке тестостерона. Чаще всего это происходит в том случае, если мать в период беременности пережила сильный стресс.
Зачем нужен тестостерон?Его количество (у мужчин тестостерона больше) определяет «пол» мозга, но не только. Тестостерону мужчины обязаны многими качествами, необходимыми на охоте и на войне.
От него зависят: мышечная сила, быстрота реакции и нетерпеливость (92% водителей, гудящих на светофоре, – мужчины!), агрессивность, соревновательность, инстинкт доминирования (доминирующий самец обеспечивает качество породы), меткость, выносливость и стойкость, заживление ран, рост бороды и облысение, зоркость (это позволяет охотнику издалека заметить зверей), ориентация в пространстве (чтобы вернуться с добычей домой), тяга к приключениям, к новому опыту, готовность рисковать, сексуальное влечение к молодой самке (готовой к воспроизводству) и желание ее защищать.
В свою очередь, женские гормоны эстрогены развивают в женщине влечение к доминирующему самцу, сильному и опытному, признанному в обществе (следовательно, не слишком молодому, но способному ее защитить).