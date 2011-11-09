Как лечить заеды

Появление зае д и шершавость на губах — признак ослабленности организма. Чаще всего она возникает осенью, при дефиците витаминов. Часто бывает у детей.

— Заеды возникают из-за стрептококковой инфекции, когда у человека снижен иммунитет. Чаще всего у детей, потому что у них очень нежная кожа, — объясняет Ирина Медведева, дерматолог Киевского дерматовенерологи ческого центра.

Она говорит, что болезнь могут провоцировать и стоматологические болезни: кариес, недолеченные зубы, инфекция во рту. Трищинки в уголках рта могут сигнализировать о нарушении обмена веществ или работы желудочно-кишечного тракта, даже о сифилисе.

— Атипичная форма сифилиса может быть очень похожей на заеды, — говорит врач. — В таком случае ранка возникает с одной стороны, а при зае дах — с обеих.

При зае дах уголки рта нужно протирать дважды в день дези нфицирующим раствором, а на ночь, после того как почистили зубы, обрабатывать тре щинки мазями с антибиотиком.

gazeta.ua