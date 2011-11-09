Самый вредный транспорт

Шведские ученые изучили ряд способов, которыми мы добираемся до работы и выяснили, как они влияют на здоровье, трудоспособность и личную жизнь. Ходьба и езда на велосипеде по понятным причинам оказались полезнее поездок на общественном или личном транспорте, но какой же из транспорта наименее вреден?

Исследование включало около 21 000 человек в возрасте 18-65 лет, которые работают более 30 часов в неделю. В ходе опроса участникам были заданы вопросы о том, как они добираются на работу, сколько времени это у них занимает и как они сами оценивают состояние своего здоровья, принимая во внимание такие факторы как стресс, сон, психическое здоровье, количество дней проведенных на больничном и т.д.

Результат показал, что если выбирать между общественным и личным транспортом, то поездка на общественном транспорте менее вредна, так как вызывает меньше напряжения и стресса.

В целом же, люди предпочитающие автомобиль и общественный транспорт хуже спят, больше устают и чувствуют себя хуже в общем, нежели любители велосипедов и ходьбы пешком.

Негативное влияние на здоровье пассажиров оказывает и время нахождения в общественном транспорте. В то же время здоровье водителей, проводящих за рулем 30-60 минут хуже, чем пассажиров общественного транспорта, добирающихся до работы более одного часа.

bienhealth.com