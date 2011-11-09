Чем опасны солнечные и лунные затмения

25 ноября будет солнечное затмение, 10 декабря - лунное. Две недели до и после затмения астролог 47-летняя Оксана Огородник из Киева советует отказаться от празднования дней рождений и корпоративов.

"Это очень неблагоприятные дни для шумных празднеств и забав, - говорит астролог. - Человеческий организм будет слишком расслаблен, чтобы противостоять табачному дыму и алкоголю. Организм не воспримет алкоголь. Будут развиваться цирозы печени, возможны пищевые отравления, рвота. У многих будут желудочные расстройства и головокружения, головная боль, "скачки" давления".

Особенно внимательными советует быть в период с 11 ноября по 24 декабря.

"Будьте осторожны на дорогах. Из-за невнимательности водителя легко потерять контроль над авто. Трудно будет женщинам во время критических дней. Не стоит планировать беременность. Зачатые в этот период дети будут слабыми и нервными. Но рожденные в дни затмения будут обладать сверхвозможностями, будут уметь предвидеть судьбу, многого достигнут в жизни ".

Не стоит ссориться, потому что из-за конфликта можно навсегда потерять любимого человека или хорошего друга. Рекомендует не начинать важных дел и не подписывать важных документов.

"Предпринятые бизнес-проекты не принесут материального успеха. Лучше на период затмения уменьшить денежное обращение и не заниматься вопросами недвижимости ".

gazeta.ua