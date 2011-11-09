Вы­бор дня – цвет­ная ка­пус­та и брок­ко­ли.

В чем поль­за?

Оба сор­та бо­га­ты ви­та­ми­на­ми, ми­не­ра­ла­ми и уг­ле­во­да­ми, по­лез­ны­ми для ма­лы­ша. Брок­ко­ли по­лез­на для им­мун­ной сис­те­мы, за­щи­ща­ет от ин­фек­ций и бо­лез­ней пе­че­ни. Цвет­ная ка­пус­та вы­во­дит из ор­га­низ­ма ток­си­ны и вред­ные ве­щест­ва.

Де­тям до го­да ее ре­ко­мен­ду­ют как на­ту­раль­ное и без­вред­ное сла­би­тель­ное средст­во. Ка­пус­та ги­по­ал­лер­ген­на, лег­ко усва­ива­ет­ся и хо­ро­шо под­хо­дит в ка­чест­ве пер­во­го при­кор­ма для со­всем ма­лень­ких (с 5−6 ме­ся­цев).

Как вы­би­рать?

Ко­чан брок­ко­ли дол­жен быть тем­но-зе­ле­но­го цве­та, с твер­ды­ми че­реш­ка­ми и плот­ны­ми го­лов­ка­ми. Цвет­ная ка­пус­та долж­на быть бе­лой, без жел­тиз­ны и по­чер­не­ний, а ее за­пах – све­жим и при­ят­ным.

Глав­ное пра­ви­ло при­го­тов­ле­ния ка­пу­с­ты – не пе­ре­ва­ри­вать, не то она по­те­ря­ет боль­шую часть по­лез­ных ве­ществ. Луч­ше все­го го­то­вить оба сор­та на па­ру.

А даль­ше мож­но сде­лать пю­ре (для ма­лы­шей до 12 ме­ся­цев), по­лез­ный суп­чик или овощ­ную за­пе­кан­ку. На­чи­ная с го­до­ва­ло­го воз­рас­та де­тям мож­но да­вать са­лат из сы­рой цвет­ной ка­пу­с­ты.

Сколь­ко до­бав­лять?

Если ма­лыш на груд­ном вскарм­ли­ва­нии, пер­вое ка­пуст­ное пю­ре ему луч­ше по­про­бо­вать не рань­ше 5−6 ме­ся­цев. В пер­вый день до­ста­точ­но од­ной чай­ной лож­ки (5 г), во вто­рой – двух ло­же­чек, в тре­тий и чет­вер­тый – 3 и 4 со­от­вет­ст­вен­но, к кон­цу не­де­ли мож­но дать 50 г, а за­тем уве­ли­чи­вай­те пор­цию на 10 г в день до 150 г.

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