Чем полезна цветная капуста и брокколи
Защищает от инфекций...
Выбор дня – цветная капуста и брокколи.
В чем польза?
Оба сорта богаты витаминами, минералами и углеводами, полезными для малыша. Брокколи полезна для иммунной системы, защищает от инфекций и болезней печени. Цветная капуста выводит из организма токсины и вредные вещества.
Детям до года ее рекомендуют как натуральное и безвредное слабительное средство. Капуста гипоаллергенна, легко усваивается и хорошо подходит в качестве первого прикорма для совсем маленьких (с 5−6 месяцев).
Как выбирать?
Кочан брокколи должен быть темно-зеленого цвета, с твердыми черешками и плотными головками. Цветная капуста должна быть белой, без желтизны и почернений, а ее запах – свежим и приятным.
Главное правило приготовления капусты – не переваривать, не то она потеряет большую часть полезных веществ. Лучше всего готовить оба сорта на пару.
А дальше можно сделать пюре (для малышей до 12 месяцев), полезный супчик или овощную запеканку. Начиная с годовалого возраста детям можно давать салат из сырой цветной капусты.
Сколько добавлять?
Если малыш на грудном вскармливании, первое капустное пюре ему лучше попробовать не раньше 5−6 месяцев. В первый день достаточно одной чайной ложки (5 г), во второй – двух ложечек, в третий и четвертый – 3 и 4 соответственно, к концу недели можно дать 50 г, а затем увеличивайте порцию на 10 г в день до 150 г.