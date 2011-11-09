Любимая музыка улучшает состав крови

Британские ученые доказали, что прослушивание любимой музыки улучшает состав крови человека и в целом положительно влияет на состояние всей кровеносной системы.

Ученые наблюдали за несколькими сотнями мужчин и женщин в возрасте до 36 лет. При прослушивании любимой музыки кровеносные сосуды в предплечьях расширились почти на 26 процентов , пишет "Комсомольская правда в Украине".

А в крови повысилась концентрация окиси азота. Именно это сочетание, уверяют ученые, предотвращает появление холестериновых бляшек и образование тромбов.

Неудивительно, что сам процесс воздействия музыки на кровь длится всего несколько секунд. При этом положительный эффект, вызванный любимыми звуками - довольно длительный.

Но кроме хорошего влияния на кровь, прослушивание не столько любимой, сколько позитивной музыки, повышает выносливость и работоспособность. Кроме того, пришли к выводам: качества позитивной музыки имеют композиции Red Hot Chili Peppers, Queen и Мадонны.

focus.ua