Сердца супругов остановились вместе

Удивительная история любви, напоминающая голливудский фильм, произошла в реальности. Эту супруги прожили долгую, счастливую жизнь и умерли в один день.

После 72 лет брака Гордон и Норма Игер из американского штата Айова ушли из жизни из-за остановки сердца практически одновременно. Их сердца остановились одно за другим в течение часа, но сердечный монитор в больнице некоторое время отражал ритм сердца уже умершего мужчины, которого сжимала за руку любящая жена. А вскоре на экране появилась прямая линия кардиограммы - сердце Нормы тоже остановилось.

Они сыграли свадьбу накануне Второй мировой войны 26 мая 1939 года. Церемония была очень скромной, на ее оплату пошел первый чек Денниса, который он получил в качестве зарплаты за работу в автомастерской Chevrolet Garage. В браке у супругов родились четверо детей. По трагической случайности их средние сыновья Роджер и Гордон оба погибли в ДТП.

Как рассказывает младший сын Денниса, Гордон и Норма вели удивительно активную жизнь чуть ли не до последних дней. "Они были полными противоположностями по характеру, часто спорили друг с другом, причем достаточно жестко, - вспоминает сын. - Папа любил общение и друзей, а мама была домашним человеком, настоящим перфекционистом. Но поддерживала отца. Они любили проводить время вместе".

Даже после 70-летнего юбилея свадьбы супруги продолжали жить насыщенной жизнью. Ходили на спортивные состязания и выгуливали свою любимую собаку. В больницу 93-летний Гордон Игер попал, когда угодил в аварию на своем автомобиле. Вместе с ним в палате интенсивной терапии постоянно находилась жена. Когда у старика остановилось сердце, она сжимала его за руку, и ее пульс передавался на экран кардиографа. А ровно через час от остановки сердца умерла и Норма. Она не смогла жить без любимого мужчины. Супругов даже похоронили в одном гробу.

medikforum.ru