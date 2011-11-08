Чем опасна газировка?

Американские исследователи обнаружили, что чрезмерное количество выпитой газировки делает подростков слишком агрессивными.

Исследовательская команда во главе с Сарой Солник из университета города Вермонт, США, провели исследование, в которое привлекли школьников из города Бостон. Ученые опросили 1,8 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Исследователей интересовало количество выпитой школьниками газировки в течение последней недели. Участников спрашивали и о том, как часто они проявляли агрессию к ровесникам в течении последнего года. Исследователи интересовались, имеют ли подростки с собой холодное или огнестрельное оружие.

Оказалось, что подростки, которые пьют больше двух банок газированной воды в день, носят с собой оружие вдвое чаще. Они также часто паникуют, ссорятся с друзьями и семьей. Дети, которые употребляют не более двух банок в неделю, ведут себя сдержанно. По оценкам ученых, молодые любители газировки на 9-15 процентов агрессивные своих сверстников, которые регулярно употребляют свежие соки, молоко и кефир.

- В газированных напитках есть много кофеина и сахара, - говорит исследователь Сара Солник. - Эти компоненты провоцируют агрессию у подростков. Но газировку не надо считать главной причиной агрессии, поскольку существует много других факторов. Изменение настроения в подростковом возрасте - это естественно.

gazeta.ua