Гречка поможет сбросить 10 кг

На гречневой диете за неделю можно сбросить 7 кг.

Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал столичный диетолог Владислав Карпенко.

"Гречка - уникальный продукт. Она дает ощущение сытости и одновременно выводит из организма шлаки. В ее состав входит много витаминов и минералов. Гречка содержит малое количество калорий, поэтому прекрасно подходит для диеты направленной на снижение воды. За одну неделю гречневой диеты можно сбросить от 7 до 10 килограммов", - сказал он.

"Гречневая диета подходит людям, желающим нормализовать свой вес. Она не подойдет худым, желающим похудеть еще больше. Эта диета очень проста и не требует серьезных материальных затрат", - добавил Владислав Карпенко.

Для такой диеты гречку не варят, а запаривают кипятком.

"Вечером следует взять стакан гречневой крупы и тщательно ее промыть. Лучше брать цельную гречку, максимально необработанную. Крупу перекладывают в термос и заливают двумя-тремя стаканами кипятка. Настаивают 5 часов. Крупа превращается в рассыпчатую кашу, все витамины в ней сохраняются. Каши с одного стакана крупы хватает на целый день", - рассказал диетолог.

"Во время таких диет следует выпивать пол-литра обезжиренного кефира и съедать одно яблоко. Гречка содержит много железа, которое вызывает жажду. Поэтому при такой диете следует пить много минеральной воды без газа", - добавил он.

На гречневой диете следует сидеть не более одной-двух недель. В первые дни организм избавляется от 0,5 до 1 кг лишнего веса.

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