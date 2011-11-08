Шоколад лечит кашель

Канадские ученые обнаружили способность шоколада лечить кашель. Противокашлевым свойством шоколад обладает благодаря веществу теобромину.

В ходе исследования часть добровольцев, страдающих кашлем, принимала классические противокашлевые препараты, а остальным давали шоколад. В результате исследователи признали более высокую эффективность шоколада в лечении кашля, нежели у лекарств.

Еще одним преимуществом лечебного десерта является отсутствие побочных эффектов, в отличие от медицинских препаратов.

focus.ua