Шоколад лечит кашель
09:17, 08 ноября 2011Зарубежные новости
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Побочные эффекты отсутствуют
Канадские ученые обнаружили способность шоколада лечить кашель. Противокашлевым свойством шоколад обладает благодаря веществу теобромину.
В ходе исследования часть добровольцев, страдающих кашлем, принимала классические противокашлевые препараты, а остальным давали шоколад. В результате исследователи признали более высокую эффективность шоколада в лечении кашля, нежели у лекарств.
Еще одним преимуществом лечебного десерта является отсутствие побочных эффектов, в отличие от медицинских препаратов.
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