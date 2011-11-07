В России новые вспышки африканской чумы свиней

В России зарегистрированы новые вспышки африканской чумы свиней, в том числе на границе c Украиной.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

«С 4 по 7 ноября текущего года вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы на территории Воронежской, Курской и Ростовской областей», - говорится в сообщении.

В частности, в Воронежской области заболевание зарегистрировано у свиней, содержавшихся в одном из крестьянских фермерских хозяйств села Терновое Острогожского района. В хозяйстве содержалось 700 свиней, поголовье свиней в первой угрожаемой зоне составляет 305 голов.

Генетический материал вируса африканской чумы свиней выделен также из проб патологического материала, отобранного от трупа домашней свиньи, обнаруженной на территории несанкционированной свалки поселка Искра у деревни Шуклинка муниципального образования Щетинский сельсовет Курского района Курской области. Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям совместно с правоохранительными органами Курской области проводится расследование для установления владельца павшего животного.

Кроме этого, генетический материал вируса африканской чумой свиней выявлен и Ростовской областной ветеринарной лабораторией при исследовании патологического материала, взятого от павших свиней, содержавшихся на свинотоварной ферме № 3 ОАО «Батайское» в поселке Суходольск Азовского района Ростовской области.

В очаге заболевания содержится 9000 свиней. К сегодняшнему дню заболело и пало 111 из них.

Во всех трех случаях диагноз африканской чумы свиней подтвержден Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной вирусологии и микробиологии.

Во всех очагах проводятся необходимые мероприятия по профилактике и ликвидации вспышек африканской чумы свиней.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба ветеринарной медицины Украины усилила контроль за работой свинокомплексов в закрытом режиме из-за опасности возникновения заболевания африканской чумой свиней (АЧС).