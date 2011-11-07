Число жертв наводнения в Италии достигло 16 человек

Количество жертв наводнений в Италии, вызванных проливными дождями, достигло 16 человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал Euronews. По данным портала maltatoday.com, за последнюю неделю из-за стихии погибли, по меньшей мере, семь человек.

7 ноября в Италии продолжаются ливни, в связи с чем власти в очередной раз объявили штормовое предупреждение. К этому времени уровень воды в реке По, на которой стоит Турин, повысился на четыре метра. Тысячам жителей окрестностей города власти посоветовали эвакуироваться. В Турине и Милане закрыты школы.

6 ноября из-за угрозы наводнения в Неаполе был перенесен матч чемпионата Италии по футболу между местным "Наполи" и "Ювентусом".

Вместе с тем, как отмечает AKI, в настоящее время ситуация на севере Италии постепенно нормализуется, уровень воды в По начинает падать. Около сотни эвакуированных ранее жителей смогли вернуться в свои дома.

Проливные дожди также привели к наводнениям на юге Франции. Отсюда за минувшие выходные были эвакуированы более двух тысяч человек, три человека погибли. Кроме того, штормовая погода наблюдается на севере Испании, власти рекомендовали жителям прибрежных районов воздержаться от посещения пляжей.