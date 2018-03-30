10 поводов подумать о рыбе
Как выбирать и готовить рыбу? Каковы ее истинные питательные преимущества и где именно искать знаменитую Омега-3?..
Ее репутация в наших глазах практически безупречна. Хотя техногенное загрязнение морей, промышленное разведение рыбы и иные реалии наших дней добавили к теме некоторые вопросы. Мы постарались найти ответы на основные из них.
В детстве у многих из нас выражение «рыбный день» вызывало уныние. Ежедневно слыша о том, что рыба полезна, мы постепенно смирились с этой мыслью и охотно выбираем этот диетический продукт, хотя, если вдуматься, знаем о нем не так уж много. Как выбирать и готовить рыбу? Каковы ее истинные питательные преимущества и где именно искать знаменитую Омега-3?
А что если в ней токсины?Изменения среды обитания сильно влияют на водную фауну. Организм рыбы, как и человека, способен накапливать тяжелые металлы. Состояние океанской фауны контролировать сложно, поэтому риск употребления загрязненных продуктов действительно существует.
Некоторые виды крупной промышленной рыбы (такие, как тунец) проходят регулярные проверки со стороны разных независимых организаций, но для большинства видов подобных исследований не проводится. В организме морских обитателей могут содержаться тяжелые металлы, ртуть, ПХД (полихлорированные дифенилы – производные хлора).
Их концентрация не должна превышать пределов, установленных европейским законодательством, иначе рыбопродукты не могут поступать в продажу. Чтобы снизить риск отравления, можно готовить филе без шкурки и не использовать печень. Рыба без чешуи (например, акула или рыба-меч) больше страдает от загрязнения мирового океана: чешуя действует как барьер.
Опасность же загрязнения мирового океана нефтью несколько преувеличена. На некоторых участках океанского дна нефтяные пласты подходят настолько близко к поверхности, что сырая нефть сама просачивается в воду. Нефть имеет органическое происхождение, а в морской воде живет огромное количество бактерий, которые питаются именно продуктами ее распада. Биологи считают, что даже крупный разлив нефти (например, в результате аварии танкера) не может существенно повлиять на морскую экосистему: даже без вмешательства человека среда полностью восстанавливается за два-три года.
Какая лучше – выращенная или дикая?У каждой есть свои преимущества. Так, искусственно выращенная рыба проходит множество проверок, следовательно, вероятность загрязнения химическими веществами значительно ниже. С точки зрения биологии культивированная рыба представляет собой тот же самый вид, что и дикая.
Незначительные различия в питательной ценности и составе определяются только кормом: рацион фермерской рыбы, как правило, более обильный». В то же время ей не приходится преодолевать значительные расстояния и природные препятствия в поисках мест для нереста, она защищена от естественных врагов. Поэтому рыба с морских ферм и прудовых хозяйств всегда более жирная – стоит учитывать ее повышенную калорийность.
Речная или морская?Разумеется, в первую очередь этот выбор – дело вкуса. Одним нравится речная рыба, другие предпочитают морскую, и каждый в чем-то выигрывает. Если заботиться о собственном здоровье, лучше всего выбирать рыбу холодных морей: лосося, макрель, сельдь. Она особенно богата полиненасыщенными жирными кислотами типа „Омега“, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. В большинстве видов речной рыбы этого ингредиента нет, зато она богата легкоусвояемым и низкокалорийным белком.
Пресноводная рыба особенно подходит тем, кто старается снизить вес. С другой стороны, рыба, особенно морская, чрезвычайна богата различными солями, переизбыток которых может оказаться отнюдь не полезен для людей, у которых нарушен минеральный обмен.
Как определить свежесть рыбы?По запаху: свежая морская рыба пахнет водой, а характерный «рыбный» дух – как раз не лучший признак. Чешуя должна быть блестящей, глаза – прозрачными. Свежесть замороженной рыбы определить несколько труднее, единственное, что вы можете сделать в процессе выбора и покупки, – это проследить, чтобы поверхность рыбьей тушки не была повреждена.
Как лучше ее хранить?Основное богатство рыбы – ненасыщенные жиры; они очень быстро окисляются, а потому хранить свежую рыбу достаточно трудно: она быстро приобретает аммиачный запах. Ее следует держать в холодильнике и употребить в течение двух дней – если она будет подвергаться тепловой обработке, или же одного – если вы собираетесь готовить ее иначе (солить, мариновать, подавать в виде сашими, карпаччо).
Замороженная рыба может храниться около двух месяцев. Хотя процесс заморозки влияет на вкус рыбы, на ее питательной ценности это почти не сказывается, если полностью соблюдена технология обработки. Повторно замораживать рыбу ни в коем случае нельзя.
Долгое ее хранение постепенно уменьшает концентрацию в ней витаминов А и В, которые частично переходят в воду или жир. Это можно использовать – например, готовить рыбу «в собственном соку» или использовать воду, получившуюся в результате оттаивания (уже мытой) рыбы, для соуса.
Водоросли вместо пищевых добавокВодоросли содержат примерно в тысячу раз больше йода, чем рыба и ракообразные. Недостаток этого элемента (вероятность его высока в континентальных областях) может привести к проблемам со щитовидной железой со всеми вытекающими из них серьезными последствиями.
Чтобы удовлетворить потребность человеческого организма в йоде (150 микрограммов в день), взрослому достаточно съедать 30 миллиграммов сухих морских водорослей или 210 миллиграммов свежих. Детям же до четырех лет йода требуется в два раза меньше.
Начать можно с малого: покупать небольшими порциями салаты из морской капусты, обратить внимание на рестораны японской кухни, выбирать приправы и соусы с добавлением водорослей. Даже те, кому поначалу вкус водорослей кажется непривычным, в итоге начинают получать удовольствие от тех или иных блюд на их основе.
Вся ли рыба содержит Омега-3-кислоты?Жирные полиненасыщенные кислоты, полезные для здоровья кожи и сердечно-сосудистой системы, содержатся преимущественно в жирной рыбе, обитающей в холодных водах. Но некоторые виды пресноводных рыб тоже содержат этот полезный компонент – например, карп и угорь.
Эти виды рыбы хорошо выращиваются в неволе, но, как правило, в дикой рыбе содержание полиненасыщенных жирных кислот почему-то выше. Соленая рыба (сельдь, лосось), которая так популярна в России, тоже содержит кислоты типа «Омега» – они не разрушаются при подобной обработке.
И, хотя при засолке некоторые вещества (белки, минералы, водорастворимые витамины) переходят в рассол, пищевая ценность соленой рыбы почти не снижается, так как после обработки она лучше усваивается организмом. Но следует помнить о высокой концентрации соли: она раздражает слизистую желудка, изменяет водный баланс и увеличивает нагрузку на почки».
Как часто нужно есть рыбу?Чтобы получать достаточное количество омега-кислот, которые участвуют в синтезе необходимого нам витамина D, нужно есть жирную рыбу типа макрели или лосося минимум два раза в неделю.
Нежирные сорта могут стать полноправным поставщиком белка для организма, а если ими почаще заменять мясо, ограничится количество насыщенных жирных кислот, в избытке содержащихся в мясных продуктах, что, в свою очередь, поможет поддерживать нормальный уровень холестерина в крови.
Фрукты моря: преимущества и недостаткиПлюсы. Моллюски и ракообразные очень вкусны и безупречны с точки зрения химического состава. Богатые белками и особенно олигоэлементами, они низкокалорийны, полезны и считаются деликатесом. У каждого вида моллюсков особые свойства.
Например, мидии очень богаты железом, устрицы – цинком, а петушок-рудитапес – единственный моллюск, содержащий Омега-3 кислоты. Качество воды на морских фермах, в которой выращиваются и вылавливаются «дары моря», подвергается контролю, так что риск загрязнения химическими веществами невелик. Практически все морепродукты являются источником йода.
Минусы. В первую очередь это цена. Кроме того, морепродукты обязательно должны быть свежими: хранятся они недолго, и вероятность отравления велика. Если у вас есть хотя бы малейшее сомнение, обжарьте их, а еще лучше – и вовсе не ешьте. Морепродукты – один из мощных аллергенов, поэтому тем, кто от природы склонен к аллергическим реакциям, следует соблюдать осторожность.
Правда ли, что рыба легче переваривается, чем мясо?
В отличие от мяса, она содержит больше влаги, меньше жиров, и она быстрее переваривается. Это особенно касается нежирной рыбы, такой как морской язык или пикша, которая задерживается в желудке не дольше двух часов. Более жирные сорта рыбы остаются там примерно столько же, сколько птица или мясо, то есть 3-4 часа.
Что такое сурими?Крабовые палочки, крабовая соломка и т.д. – это рыбный фарш: филе перемалывают, перемешивают, тщательно промывают и очищают так, чтобы получился продукт практически без цвета, запаха и вкуса.
После этого в рыбную массу добавляют подсластители, растительное масло, крахмал, консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса, ароматизаторы (со вкусами крабов, креветок…) и красители. Сурими лишены многих полезных свойств натуральной рыбы, в них значительно меньше белков, зато много сахара и соли, потребление которых советуют ограничивать специалисты по вопросам питания.
Полезно ли детям панированное рыбное филе?Все зависит от соотношения в этих изделиях рыбы и жиров: для детей лучше выбирать продукты, содержащие больше 50% рыбы и меньше 5% жиров. Калорийность панированных блюд довольно высока, но рыба в панировке вызывает у малышей куда больший интерес, чем просто отварная или припущенная.
Можно приготовить крокеты (маленькие круглые котлеты) из рыбного пюре. Дети с большим удовольствием едят те сорта рыбы, которые по своей консистенции напоминают мясо, например, тунца, семгу или рыбу-меч.
Но в детском питании лучше сократить количество консервированной, копченой и соленой рыбы. В каждом из этих продуктов есть дополнительные вещества: например, копченая рыба содержит фенолы (они усиливают запах копчености), кислоты, карбонильные соединения, которые влияют на биохимию клетки, так что в больших количествах копченая рыба не принесет пользы и взрослым.
Рыбные консервы могут содержать красители, вызывающие аллергию, консерванты (они есть во всех консервах, срок годности которых превышает шесть месяцев). В небольших количествах эти вещества (соли, кислоты, сорбат калия, нитраты и нитриты) относительно безвредны. Но нитраты и нитриты способны накапливаться в организме человека и отрицательно влияют на гемоглобин, лишая его способности переносить кислород в крови.