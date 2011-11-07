Родственники доводят женщин до инфаркта

Жизнь в одном доме с несколькими поколениями родственников отнимает у женщин здоровье. Они почти в три раза чаще страдают и умирают от болезней сердца, выяснили британские кардиологи.

В исследовании принимали участие 91 тысяча мужчин и женщин 40-69 лет, ни у кого из них в момент начала исследования не было хронических сердечно-сосудистых заболеваний. В конце эксперимента самыми здоровыми оказались женщины, которые живут в доме только со своим мужем. Те, кто обитает вместе с родственниками – родителями или повзрослевшими детьми, в 2-3 раза чаще сталкиваются с сердечной ишемией.

Причиной этому врачи называют стресс, который женщина испытывает от выполнения домашних обязанностей и от усилий для поддержания нормальных взаимоотношений с родней.

likar.info