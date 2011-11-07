Кто мало спит – быстро стареет

Хронические недосыпания могут привести к преждевременному старению.

Американские ученые из Университета Бостона подсчитали, что люди, которые хронически не высыпаются, рискуют состариться на 10 лет раньше.

Оказывается, при недостаточном количестве сна нарушается выработка коллагена, который отвечает за эластичность кожи. Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди с хроническим недосыпанием начинают стареть гораздо раньше.

Специалисты подчеркивают, что во время продолжительного качественного сна кожа лица отдыхает, приток крови улучшается, а мышцы расслабляются.

likar.info