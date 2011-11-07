Детский сад может навредить ребенку

Стресс от недостатка материнского внимания может оказаться настолько сильным, что малыш может остановиться в развитии

Ребенок, за которым присматривают чужие люди (например, в яслях и в детском саду), может получить серьезные проблемы со здоровьем. Они касаются как физического, так и психического развития, сообщает портал MedDaily.

К такому выводу пришел психолог Арик Сигман из британского Королевского медицинского общества. По его словам, у ребенка, за которым в первые годы его жизни длительное время присматривал чужой человек, поднимаются уровни стрессовых гормонов. Это может привести к снижению иммунитета и даже к сердечным заболеваниям. Кроме того, стресс может оказаться настолько сильным, что ребенок может остановиться в развитии. Наконец, лишенные материнского внимания дети могут впоследствии столкнуться с проблемами построения отношений во взрослом возрасте.

Это мнение не разделяют другие специалисты. По их мнению, дошкольные детские учреждения помогают ребенку приобрести социальные навыки и подготовиться к проблемам, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни.

Противники Сигмана также отмечают, что повышенный уровень стрессового гормона кортизола наблюдается у детей лишь до трех лет. Правда, какое воздействие на мозг оказывает этот гормон в долгосрочной перспективе, пока до конца не выяснено.

aif.ru