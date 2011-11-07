Хлорированная вода приводит к бесплодию

- Хлорирование воды остается одним из основных способов защиты от вредных бактерий. Без этого обойтись невозможно. Но еще 10 лет назад американцы, приезжавшие к нам с миссией "Гринписа", говорили о том, что хлоропохидни вещества в воде приводят к феминизации славянских мужчин, - говорит Геннадий Столяренко, профессор, доктор технических наук, преподаватель Черкасского государственного технологического университета.

- Избыток хлора в воде, по данным американских исследователей, вызывает проблемы с зачатием и невынашиванием беременности у женщин, - добавляет сексопатолог Андрей Киселев.

В колодцах вода нередко загрязнена органическими веществами и микроорганизмами, которые попадают туда из выгребных ям, извне, если колодец не оборудован заслонкой на срубе. Загрязненная вода способна вызывать не только расстройства пищеварения, но и инфекционные заболевания.

gazeta.ua