В Таиланде число жертв превысило 500 человек

Число жертв сильнейшего наводнения в Таиланде достигло 506 человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В столице страны Бангкоке положение продолжает ухудшаться. В городе не хватает продуктов питания и питьевой воды. Прибывающая с севера вода, которая покрыла уже пятую часть территории Бангкока, охватывает все больше районов, приближаясь к центру города. Власти предпринимают усилия, чтобы остановить распространение наводнения за счет укрепления защитных барьеров и откачивания воды в море.

С июля в результате наводнения в Таиланде пострадало более 3 млн человек. Почти 150 тыс остались без крова. Парализована работа транспорта и промышленности. Размер нанесенного стихией ущерба, по различным оценкам, достигает 10-16 млрд. долларов.