Чеснок и мыльная пена защитят от гриппа

Врачи утверждают, что самый надежный способ избежать опасного вируса – поддерживать защитные системы организма.

– Киевляне, как правило, защищаются от инфекции старыми методами, – говорит врач-инфекционист Оболонского района Светлана Харченко, 58 лет. – Люди пьют аскорбиновую кислоту и витамины. А вот маски у нас не прижились. Только в эпидемический период их надевают продавцы за прилавками магазинов и врачи в поликлиниках.

– Пациенты защищаются таблетками, – объясняет Светлана Александровна. – Реже прибегают к народной терапии – употребляют лимоны, чеснок, лук, витаминные напитки с шиповником и смородиной. Можно пользоваться растительными иммуностимулирующими средствами: настойками с лимонником, женьшенем, элеутерококком, эхинацеей.

Для профилактики насморка Светлана Харченко советует использовать «Оксолинову мазь» или промывать нос мильной пеной. Процедуры следует делать утром, перед выходом на улицу. Организм мобилизуется и успеет выработать естественный барьер для вируса.

Лимонное масло

Если ребенок не хочет есть лимон, приготовьте сладкое лимонное масло. На 100 г мягкого сливочного масла нужно 2 ст. ложки меда, 1 лимон. Предварительно его на минуту нужно залить кипятком, разрезать, удалить зернышки и пропустить через мясорубку. Все ингредиенты перемешать до однородной массы. Намазывать на хлеб перед употреблением.

gazeta.ua