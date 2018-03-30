Диета тибетского монаха

Тибетские монахи известны своим долголетием. Чистый воздух, размеренные физические нагрузки и долгие часы медитации делают свое дело. Немаловажную роль при этом играет и их правильное питание. Нельзя сказать, чтобы рацион тибетских монахов сильно отличался от нашего. Пожалуй, основная разница – в отказе от мясного (его китайские монахи не едят совсем), грамотном сочетании продуктов (как правило, на этот пункт мы совершенно не обращаем внимания) и малых порциях.

Неделя тибетской диеты позволяет сбросить от 3 до 4 килограммов. Чтобы эффект похудения был по-настоящему заметным, необходимо сочетать диету с физическими упражнениями, прогулками на свежем воздухе. Кроме того, нельзя перекусывать и есть на ночь. Постарайтесь не есть менее чем за два часа до сна.

1 день

Завтрак: чашка молока, небольшой сухарик.

Обед: 150 г вареных бобов, 200 г салата из помидоров, болгарского перца, репчатого лука и зелени петрушки, большое зеленое яблоко или апельсин.

Ужин: 250 г нашинкованной белокочанной капусты, заправленной лимонным соком, 150 г любых фруктов, стакан минеральной воды.

2 день

Завтрак: стакан минеральной воды, большое яблоко.

Обед: 200 г отварной рыбы, 200 г фруктового салата из яблок, груш, чернослива или других фруктов, апельсин.

Ужин: 250 г кабачков, поджаренных на растительном масле, 3 помидора, небольшой кусочек хлеба, стакан томатного сока.

3 день

Завтрак: стакан молока, 2 сухарика.

Обед: 200 г вареной фасоли, 200 г салата из помидоров, репчатого лука, свежих огурцов и зубчика чеснока, заправленного растительным маслом.

Ужин: 200 г отварной, крупно натертой свеклы, 2 яблока, апельсин, небольшой кусочек хлеба, помидор, стакан томатного сока.

4 день

Завтрак: стакан минеральной воды, небольшая булочка.

Обед: 250 г отварной рыбы, 200 г овощного салата из любых овощей, стакан натурального яблочного сока.

Ужин: 200 г вареной стручковой фасоли, 200 г сырой тертой моркови, заправленной растительным маслом и чесноком, чашка чая и небольшой сухарик.

5 день

Завтрак: стакан молока, небольшая булочка.

Обед: 200 г нашинкованной краснокочанной капусты, заправленной соком лимона, стакан йогурта, 2 яблока.

Ужин: 200 г отварной рыбы, 200 г баклажанов, поджаренных на растительном масле с небольшим количеством моркови, небольшой кусочек черного хлеба, стакан минеральной воды.

6 день

Завтрак: стакан яблочного сока, апельсин.

Обед: 200 г тертой моркови, заправленной растительным маслом, 200 г салата из помидоров, болгарского перца и репчатого лука, стакан минеральной воды.

Ужин: 150 г сыра, 2 сухарика, 100 г клубники, стакан молока или 2 стаканчика йогурта.

7 день

Завтрак: стакан молока, 2 сухарика.

Обед: 250 г отварной рыбы, 250 г салата из белокочанной капусты, заправленной лимонным соком, стакан минеральной воды.

Ужин: 200 г вареной фасоли, 100 г сыра, 250 г любых фруктов, стакан минеральной воды или яблочного сока.

Тимбетскую диету необходимо соблюдать в течение недели, а затем включить в рацион немного мяса. При соблюдении всех рекомендаций, можно не бояться за свое здоровье, однако «сидеть» на этой диете дольше одной недели не рекомендуется. Если она вам понравилась, то применяйте ее раз в месяц.Такая диета является прекрасной разгрузкой для организма и помогает не только худеть, но и обладает омолаживающим эффектом.

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