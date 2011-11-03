Поздние дети чаще страдают шизофренией

С возрастом матери увеличиваются шансы, что ребенок родится с синдромом Дауна или шизофреником. Но это может быть и гений. Шансы - 50 на 50. Так считает Вовчук Елена, педитр I категории, гомеопат из столичного Гомеопатического Центра им. Демьяна Попова.

"Яйцеклетки в организме женщины закладываются еще внутриутробно, она носит их всю жизнь. Тогда как у мужчин боевой комплект меняется каждые 2-3 месяца. Поэтому все мутации, происходящие в женском организме за десятки лет, накапливаются. В хромосомах происходят так называемые поломки. Поэтому так трудно более старшим женщинам забеременеть и еще труднее выносить ребенка. Тогда они начинают принимать различные препараты, гормоны, которые вредно влияют на ребенка. Так имеем детей с синдромом Дауна или другими серьезными недугами "

Чтобы родился гений, вам должно просто повезти. "Другой вариант -дети с недостатками умственного развития . Карла Маркса мать родила очень поздно. Но уже ее следующий ребенок был умственно отсталым, Карлу просто повезло"

Врач говорит, что теперь женщины все чаще рожают в более зрелом возрасте. Обычно это уже второй или третий ребенок.

"Интервал между родами уменьшается. Женщины сначала делают карьеру, зарабатывают деньги, а потом рожают один за другим. Обычно это после 32-34 лет. Встретить теперь 17-летнюю маму - большая редкость. Крайней мере, до меня такие почти не приходят . "

Проблемой поздних родов является тот факт, что женщины просят о кесаревом сечении. Врачи соглашаются.

"Даже если врач - специалист и может вытащить ребенка за 6 минут, наркоз все равно действует. Препараты для анестезии, которые колют матери, очень серьезные. После них у ребенка до года наблюдается повышенная возбудимость, плохой аппетит, страдают все вегетативные функции. Если неврологические отклонения незначительны, после года состояние ребенка стабилизируется "

Еще одной проблемой поздних детей является гиперопека над ними. За них больше переживают, родители пытаются перенести на них свои страхи. Происходит нарушение социальной адаптации. Детям труднее адаптироваться в школе, в садах, их вообще меньше отпускают в социальные группы. Как результат ребенок может заболеть аутизмом.

В медицине считается, что от возраста отца зависит психическое здоровье ребенка, от возраста матери - физическое.

gazeta.ua